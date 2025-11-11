ASELSAN'dan 1 milyar 650 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan yazılı açıklamada, “ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak toplam tutarı 1.122.139.260 avro olan yeni sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2027-2030 yılları arasında gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.