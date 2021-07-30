Ekonomi Aşılama dış ticarete hız kazandırır Kapanma tehlikesi olmaması için
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Aşılama dış ticarete hız kazandırır: Kapanma tehlikesi olmaması için

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2’den yüzde 14,1’e çıkarırken, Başkan Şahap Kavcıoğlu ‘Koronavirüse karşı aşı olun’ çağrısı yaptı: Aşılanmayı iyi noktaya getirirsek kapanma gibi bir tehlike olmaz. Ticaretimizin yoğun olduğu Avrupa aşılamada önemli mesafe katetti. Böylelikle dış ticaretin aksamadan devam edeceğini ve ekonomide sorun olmayacağını düşünüyorum.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Aşılama dış ticarete hız kazandırır: Kapanma tehlikesi olmaması için
Şahap Kavcıoğlu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunu bir sunumla açıkladı. Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 14,1 olarak gerçekleşeceğini, 2022 sonunda yüzde 7,8’e, 2023 sonunda yüzde 5 seviyesine gerileyeceğini tahmin ettiklerini belirten Kavcıoğlu, “Böylece 2021 yıl sonu enflasyon tahminini 1,9 puanlık güncellemeyle yüzde 12,2’den yüzde 14,1’e yükselttik” dedi. Küresel ekonominin, salgınla mücadele kapsamında yürütülen aşılama faaliyetlerinin yanısıra para ve maliye politikalarının desteğiyle toparlanmaya devam ettiğini söyleyen Kavcıoğlu, aşılamada ilerleme kaydeden ekonomilerin, kısıtlamaları hafifleterek iktisadi faaliyette daha güçlü bir performans sergilediğini dile getirdi.

TOPARLAMA BAŞLADI

  • Öncü göstergelerin, kısıtlamalardan daha fazla etkilenen hizmetler sektörünün de imalat sektöründe devam eden toparlanmaya eşlik etmeye başladığına işaret ettiğini söyleyen Kavcıoğlu, şöyle devam etti: “Türkiye’de aşılama önemli olduğu halde hala aşılamayla ilgili tereddüdü olan vatandaşların aşı olmalarını önemle rica ediyorum. Aşılanmayı iyi noktaya getirirsek önümüzdeki dönemde kapanma gibi tehlikenin söz konusu olmadığını düşünüyorum. Hem iç piyasadaki gelişmelerin olumlu olduğunu görüyoruz hem de Avrupa aşılamada önemli mesafe katetti. Bizim de ticaretimizin yoğun olduğu bir bölge. İvme kazanan dış ticaretin aksamadan devam edeceğini ve ekonomide sorun olmayacağını düşünüyorum.”

İKİNCİ YARIDA GÜÇLÜ BÜYÜME

Öncü göstergelerin, iktisadi faaliyetin yılın ikinci çeyreğinde de gücünü koruduğunu gösterdiğini belirten Kavcıoğlu, “Takip ettiğimiz yüksek frekanslı veriler, ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek bir oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor. Uygulamakta olduğumuz sıkı para politikası ve güçlü dış talep koşulları, cari işlemler dengesini olumlu etkiliyor” dedi.

İSTATİSTİKLERDE REVİZYON PLANI

  • Uluslararası standartlarda yapılan güncellemelere uyum ve yeni veriye erişim kapsamında bazı temel istatistiklerde revizyon planladıklarını açıklayan Kavcıoğlu, “Bu revizyonla, kısa vadeli dış borç istatistikleri başta olmak üzere, Türkiye’nin brüt dış borcu, uluslararası yatırım pozisyonu, firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile ödemeler dengesi istatistiklerindeki olası yanlılıkların düzeltilmesini amaçlıyoruz” dedi.

Dolar düştü

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’in faizi sabit tutması ve mesajları ile gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kazanırken, TL’de güçlendi. Yurtiçi piyasalarda 8.55'de değerlenen kur, 8.50’nin altını test ederek 8.4880’i gördü. Dün güne 8.55 liradan başlayan kur, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun enflasyon raporu açıklaması sonrasında da 8.50’ye kadar geriledi.

TOPLUMSAL MUTABAKAT ENFLASYONDA ÖNEMLİ

  • Sıkı para politikası duruşunun, enflasyondaki düşüşü sağlamada oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi gördüğüne işaret eden Şahap Kavcıoğlu, “Daha düşük enflasyona ulaşmak için toplumsal mutabakat büyük önem taşıyor. Uygun bir parasal ve mali duruşun yanında, enflasyondaki düşüşü geciktiren veya zorlaştıran yapısal katılıkların azaltılması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmayı önleyecek önlemlerin alınması da önem arz ediyor” dedi. Tüketici kredilerinde artışa işaret eden Kavcıoğlu, " BDDK kararlarının önümüzdeki dönemde bu artışı sınırlayacağını öngörüyoruz” dedi.
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