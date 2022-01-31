Ekonomi Avro Bölgesi dördüncü çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü
DÜNYA EKONOMİSİ

Avro Bölgesi dördüncü çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin sıkılaştığı 2021'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti. GSYH, dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Avusturya'da yüzde 2,2, Almanya'da 0,7 ve Letonya'da yüzde 0,1 düştü.

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Haber Merkezi AA
Avro Bölgesi dördüncü çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2021 yılı dördüncü çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2021'in dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, 2021'in dördüncü çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre ise yüzde 4,6 yükseldi.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, geçen yılın son çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, 2020'nin dördüncü çeyreğine göre de yüzde 4,8'lik artış gösterdi.

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Böylece, 2021 yılı genelinde AB ve Avro Bölgesi ekonomisi yüzde 5,2 büyüdü.

GSYH, dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre Avusturya'da yüzde 2,2, Almanya'da 0,7 ve Letonya'da yüzde 0,1 gerilerken, İtalya'da yüzde 0,6, Fransa'da yüzde 0,7 ve İspanya'da yüzde 2 arttı.

Söz konusu oran önceki yılın aynı dönemine kıyasla ise Almanya'da yüzde 1,4, Fransa'da 5,4, İtalya'da 6,4 ve İspanya'da yüzde 5,2 yükseldi.

Türkiye büyümede dünya ikincisi oldu: İşte ülke ülke büyüme oranları
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OECD ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle keskin düşüşler gösteren gayri safi yurt içi hasılada (GSYH), bu yılın ikinci çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre baz etkisiyle yüksek büyüme oranlarına ulaşıldı.
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Yılın üçüncü çeyreğinde de büyümesini sürdüren OECD ülkelerinin temmuz-eylül döneminde ortalama büyümesi yüzde 4,5 olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde ekonomik büyüme, Avrupa Birliği'nde yüzde 3,9, Avro Bölgesi'nde yüzde 3,7 olarak kayıtlara geçti.
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Şili, üçüncü çeyrekte yüzde 17,3 ile OECD'nin en çok büyüyen ekonomisi oldu. Şili, geçen yılın aynı çeyreğinde ise yüzde 9,8 küçülmüştü.
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Türkiye ekonomisi ise geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 büyürken ikinci çeyrekte salgının etkisiyle yüzde 10,4 daralmıştı. Ekonomide normalleşme adımlarının atıldığı üçüncü çeyrekte ise yüzde 6,3, son çeyrekte de yüzde 6,2 büyüme kaydetmişti. Böylece Türkiye, Kovid-19 ile mücadeleyle geçen 2020 yılında yüzde 1,8 büyüyerek diğer ülkelerden olumlu ayrışmıştı.
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Türkiye bu yılın ilk çeyreğinde de yıllık bazda yüzde 7,4 büyümüştü. İkinci çeyrekte baz etkisiyle ekonomisinde yüzde 22 büyüme kaydeden Türkiye, üçüncü çeyrekte de yüzde 7,4'lük büyüme oranını elde etti. Türkiye bu oranla, OECD ülkeleri arasında Şili'nin ardından ikinci sırada yer aldı. İşte Türkiye ve Şili'den sonra ülke ülke üçüncü çeyrek büyüme rakamları..
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Birleşik Krallık - yüzde 6,6
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Macaristan - yüzde 6,1
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Litvanya - yüzde 6
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İsrail - yüzde 5,9
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Meksika - yüzde 5,8
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Danimarka - yüzde 5,4
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Norveç - yüzde 5,2
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Polonya - yüzde 5,2
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Letonya - yüzde 5,1
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Hollanda - yüzde 5
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ABD - yüzde 4,9
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Avusturya - yüzde 4,8<br>
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Belçika - yüzde 4,7
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OECD - yüzde 4,5
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Portekiz - yüzde 4,3
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Güney Kore - yüzde 4
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Finlandiya - yüzde 3,9
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AB - yüzde 3,9
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İtalya - yüzde 3,8
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Kanada - yüzde 3,8
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İsveç - yüzde 3,7
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Avro Bölgesi - yüzde 3,7
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Fransa - yüzde 3,3
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Çekya - yüzde 2,7
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İspanya - yüzde 2,7
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Almanya - yüzde 2,6
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Japonya - yüzde 1,3
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Slovakya - yüzde 1,3
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Türkiye ekonomisi, 2021'in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 büyüme kaydederek, bu alanda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında Şili'nin ardından ikinci sırada yer aldı. İşte ülke ülke büyüme oranları..


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