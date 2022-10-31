Avro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2022 yılı üçüncü çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 arttı. Beklentiler GSYH'nin yüzde 1 artması yönündeydi. Böylece, Avro Bölgesi büyümesi piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, 2022'nin üçüncü çeyreğinde 2021'nin aynı dönemine göre ise yüzde 2,1 yükseldi.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,4'lük artış gösterdi.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İsveç'te yüzde 0,7, İtalya'da yüzde 0,5, Portekiz ve Litvanya'da yüzde 0,4, Almanya'da yüzde 0,3, İspanya ve Fransa'da yüzde 0,2, artarken, Belçika ve Avusturya'da yüzde 0,1, Letonya'da da yüzde 1,7 azaldı.

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Yıllık bazda ise GSYH, Portekiz'de yüzde 4,9, İspanya'da yüzde 3,8, İsveç ve İtalya'da yüzde 2,6, Litvanya'da yüzde 2,5, Avusturya'da yüzde 1,8, Belçika'da yüzde 1,6, Almanya'da yüzde 1,1 ve Fransa'da yüzde 1 artarken, Letonya'da yüzde 0,4 geriledi.

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