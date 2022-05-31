Ekonomi Avro Bölgesinde enflasyon rekor kırdı
DÜNYA EKONOMİSİ

Avro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı

Avro Bölgesi'nde, mayısta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine çıktı. Bölgede son 25 yıldan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan enflasyon, Almanya'da yüzde 8,7, Belçika'da yüzde 9,9, Hollanda'da yüzde 10,2, Letonya'da yüzde 16,4, Litvanya'da yüzde 18,5, Estonya'da yüzde 20,1 olarak belirlendi.

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Haber Merkezi AA
Avro Bölgesinde enflasyon rekor kırdı
Foto/arşiv

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 8,1'e yükseldi.

Avro Bölgesi'nde mayıs ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 39,2 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 7,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 4,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 3,5 ile hizmetler izledi.

Enflasyon, mayıs ayında Almanya'da yüzde 8,7, İspanya'da yüzde 8,5, İtalya'da yüzde 7,3, Belçika'da yüzde 9,9, Yunanistan'da yüzde 10,7, Slovakya'da yüzde 11,8, Hollanda'da yüzde 10,2, Letonya'da yüzde 16,4, Litvanya'da yüzde 18,5 ve Estonya'da yüzde 20,1 seviyesinde ölçüldü.

Böylece Avro Bölgesi'nde mayıs ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde seyrediyor.

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