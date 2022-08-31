Ekonomi Avro Bölgesinde enflasyon yeni bir rekor daha kırdı
DÜNYA EKONOMİSİ

Avro Bölgesi'nde enflasyon yeni bir rekor daha kırdı

Avro Bölgesi'nde, ağustosta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 9,1'e ulaşarak, verilerin toplandığı son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

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Haber Merkezi AA
Avro Bölgesinde enflasyon yeni bir rekor daha kırdı
Foto/arşiv

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 8,9 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 9,1'e yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ağustos ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 38,3 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 10,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 5 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 3,8 ile hizmetler izledi.

Enflasyon, ağustos ayında Almanya'da yüzde 8,8, İtalya'da yüzde 9, İspanya'da yüzde 10,3, Belçika'da yüzde 10,5, Yunanistan'da yüzde 11,1, Slovenya’da yüzde 11,5, Slovakya'da yüzde 13,3, Hollanda'da yüzde 13,6, Letonya'da yüzde 20,8, Litvanya'da yüzde 21,1 ve Estonya'da yüzde 25,2 seviyesinde ölçüldü.

Böylece, Avro Bölgesi'nde ağustos ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde ağustos ayı enflasyon oranının yüzde 9 olmasıydı. Açıklanan veriler piyasa beklentilerini aştı.

Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor.

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