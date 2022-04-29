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Ekonomi Avro Bölgesinde kayıtlara geçen en yüksek enflasyon
DÜNYA EKONOMİSİ

Avro Bölgesi'nde kayıtlara geçen en yüksek enflasyon

Avro Bölgesi'nde, nisanda yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 7,5'e çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaştı. Eflasyon, Hollanda'da yüzde 11,2, Letonya'da yüzde 13,2, Litvanya'da yüzde 16,6, Estonya'da yüzde 19 olarak ölçüldü.

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Haber Merkezi AA
Avro Bölgesinde kayıtlara geçen en yüksek enflasyon
Foto/arşiv

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde martta yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7,5'e yükseldi.

Avro Bölgesi'nde nisan ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 38 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 6,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 3,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 3,3 ile hizmetler izledi.

Enflasyon, nisan ayında Almanya'da yüzde 7,8, Fransa'da yüzde 5,4, İspanya'da yüzde 8,3, İtalya'da yüzde 6,6, Belçika'da yüzde 9,3, Yunanistan'da yüzde 9,4, Slovakya'da yüzde 10,9, Hollanda'da yüzde 11,2, Letonya'da yüzde 13,2, Litvanya'da yüzde 16,6 ve Estonya'da yüzde 19 seviyesinde ölçüldü.

Böylece Avro Bölgesi'nde nisan ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı.

Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde seyrediyor.

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