Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde Ekonomide dibi gördük
DÜNYA EKONOMİSİ

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Ekonomide dibi gördük

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, salgının ekonomiye etkisinde en kötünün geride kaldığını söyledi. Lagarde, “Ekonomik krizin dip noktasını muhtemelen geçtik” dedi. Mevcut krizin 2008-2009 krizinden daha kötü olduğunu belirten Lagarde, tasarrufların yatırım ve harcamaya dönüşmesinin zaman alacağını iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Christine Lagarde
Christine Lagarde

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sebep olduğu ekonomik krizde dip noktasının Avro Bölgesi’nde muhtemelen geçildiğini söyledi. Avrupa İş Liderleri Konvensiyonu tarafından dijital ortamda düzenlenen Kuzey Yıldızı Zirvesi’nde konuşan Lagarde, ekonomide toparlanmanın “karmaşık” bir mesele olacağını belirtti. Lagarde, “Bu toparlanma eksik olacak ve belki dönüşümsel olacak” dedi.

TİCARETTE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Lagarde, salgının sebep olduğu ekonomik krizde dip noktasının Avro Bölgesi’nde muhtemelen geçildiğini dile getirerek, salgında ikinci dalga olasılığı sebebiyle bunu ihtiyatlı söylediğini vurguladı. Küresel ticaretin önemli ölçüde azalacağına işaret eden Lagarde, ekonomik krizde savunmasız kalan insanlara son derece özenli olunması çağrısı yaptı. Christine Lagarde, Kovid-19’un sebep olduğu ekonomik krizi 2008-2009 finansal krizden daha kötü olarak nitelendirerek, tasarruflarının yatırımlara ve harcamalara dönüşmesinin zaman alacağını kaydetti.

AB KURTARMA FONUNDA ANLAŞAMAZ

Merkez bankalarının ekonomik krize “muazzam” bir şekilde tepki verdiklerini belirten Lagarde, krize orantılı cevap için ECB’nin bütün enstrümanlarını kullanma konusunda hiçbir tereddütlerinin olmadığını yineledi. ECB Başkanı Lagarde, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin koronavirüsün neden olduğu krizi hafifletmek için AB tarafından oluşturulacak kurtarma fonuna yönelik nihai bir anlaşmaya 17 Temmuz’da varamayacaklarını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Petrol yeniden yükselişte: 41 doları aştı
EKONOMİ
Petrol yeniden yükselişte: 41 doları aştı
Abone Ol Google News
Youtube oldu Faketube

Youtube oldu Faketube

​Milyonlarca sahte hesap, like ve dislike sistemini kullanıyor.
Türk futbolunda neler oluyor?

Türk futbolunda neler oluyor?

Futbol sahada oynansın, masalar ortadan kalksın!
Yetmiş iki ev karantinaya alındı

Yetmiş iki ev
karantinaya alındı

​Şanlıurfa'da tehlike giderek artıyor.
Türk ışını <br>dünyaya umut oldu

Türk ışını
dünyaya umut oldu

​Tedavi sonrası hastanın testi negatif çıktı.
Balıkesir'e <br>16 koyun gönderdi

Balıkesir'e
16 koyun gönderdi

Hayvanları telef olan Çelikel'e Beştepe'den telefon.
Beş bin polisle uygulama

Beş bin polisle uygulama

Araçlar teke tek arandı.

​Bursa Mevlevihanesi, özgün kimliği ile yeniden gün yüzüne çıkıyor
Burak Yılmaz'ın gecesi

Burak Yılmaz'ın gecesi

​Beşiktaş-Konyaspor maçına siyah beyazlıların kaptanı damga vurdu.
Dört milyonu aştı

Dört milyonu aştı

​Dünya genelinde sayılar yükselmeye devam ediyor.
FETÖ'nün hedefinde

FETÖ'nün hedefinde

​Yargıtay Üyesi Harun Kodalak'a karşı algı operasyonu başlattılar.
Bu sayıyı <br>ilk kez açıkladı

Bu sayıyı
ilk kez açıkladı

​Bakan Koca, son 24 saatin sayılarını açıkladı.
Kartondan <br>hastane kurdular

Kartondan
hastane kurdular

​Vaka sayıları hızla yükseliyor.
Erdoğan gençlerle türkü söyledi

Erdoğan gençlerle türkü söyledi

​Diyarbakır'dan bağlanan grup 'Fincanın Etrafı'yla mest etti.
Gereği neyse o yapılacak

Gereği neyse o yapılacak

​MHP Lideri Bahçeli TBMM Başkanı seçimi için kararını açıkladı.
Barolar bu teröristlere sessiz

Barolar bu teröristlere sessiz

​Cübbesinin ardına sığınan iki üst düzey DHKP-C'li kıskıvrak...
Gençler merak ettiklerini sordu

Gençler merak ettiklerini sordu

"Sınav neden ertelenmedi?", "Genç işsizlik için ne diyorsunuz?".
YSK'de sokağa çıkma yasağına ayar

YSK'de sokağa çıkma yasağına ayar

Yasaktan muaf tutulacakların listesi genişledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.