Ekonomi Avusturyada enflasyon son 70 yılın en yüksek seviyesinde
DÜNYA EKONOMİSİ

Avusturya’da enflasyon son 70 yılın en yüksek seviyesinde

Avusturya’da enflasyon, eylülde yıllık yüzde 10,5’le son 70 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Avusturya’da enflasyon son 70 yılın en yüksek seviyesinde
Foto/Arşiv

Avusturya’da enflasyon oranının eylülde yıllık yüzde 10,5’e çıktığını açıklayan Avusturya İstatistik Kurumu, bu verinin 1952’den bu yana ülkede görülen en yüksek enflasyon seviyesine işaret ettiğini bildirdi.

Avusturya İstatistik Kurumunun açıklamasında, ülkede 70 yıl sonra ilk defa enflasyonun çift haneye çıktığı ve bu durumun gelecek aylarda da süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Akaryakıt ve evlerde kullanılan elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki ciddi artışın eylül ayında enflasyon rakamlarının tırmanmasına yol açtığına dikkati çeken kurum, gıda ürünlerinde de kısmen artış yaşandığını kaydetti.

Avro Bölgesi'nde enflasyon rekoru
EKONOMİ
Avro Bölgesi'nde enflasyon rekoru

MUHALEFETTEN İKTİDARA ENFLASYON TEPKİSİ

Avusturya’da Eylül 2021’de yüzde 3,3 olan enflasyonun çift haneye çıkması sonrasında muhalefet partileri, iktidara yönelik sert eleştirilerini artırdı.

'ETKİLİ ÖNLEMLER ALINMALI'

Yeni Avusturya Partisi (NEOS), Ekonomi Sözcüsü Gerald Loacker, enflasyon oranlarının bu seviyeye ulaşacağının öngörüldüğünü ve bu durumun kısa sürede değiştirilemeyeceğini kaydederek, hükümetin biran evvel daha etkili önlemler alması gerektiğini söyledi.

Loacker, son 70 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonun herkesi olumsuz etkilediğini belirterek, göz boyayan, geçici önlemlerin bir kenara bırakılarak daha etkili tedbirlerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Borsa güne yükselişle başladı
EKONOMİ
Borsa güne yükselişle başladı

Gazprom Çin'e doğal gaz sevkiyatının yeniden başladı
EKONOMİ
Gazprom Çin'e doğal gaz sevkiyatının yeniden başladı
Tüm yılların rekoru kırıldı

Tüm yılların rekoru kırıldı

​'Altın çağ' diyerek açıkladılar.
Detaylar ortaya çıktı

Detaylar ortaya çıktı

Asos'ta 16 hedef böyle vuruldu.
4 bölgeRusyaya katılıyor

4 bölge
Rusya'ya katılıyor

​Putin, imza töreninde konuşuyor.

NATO'ya girmek isteyen İsveç'ten flaş Türkiye hamlesi

New York'dan sonra Balıkesir'de

New York'dan sonra Balıkesir'de

​3 Ekim Dünya Habitat Günü 110 ülkede 7 ayrı dilde canlı olarak yayınlanacak

Dün ölü senatöre seslenmişti: Sosyal medyada alay konusu oldu.

​Bakan Dönmez'den 'Karadeniz Gaz Sahası' açıklaması.

​Hull City, alınan kötü sonuçların ardından Şota'nın gönderildiğini açıkladı.

Bir yıl boyunca görev yapacak.

Hız kesmiyor: Çift haneyi gördü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.