Ayakkabılarda domuz derisinin önüne geçecek düzenleme

Ayyakabı ve tekstil ürünlerinde kullanılan hayvansal parçaların kaynağı açıkça belirtilecek.
Hayvansal parça içeren tekstil ürünlerinde yeni dönem başladı. Ticaret Bakanlığı, özellikle ayakkabı ve tekstil ürünlerinde kullanılan materyallere yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre hayvansal madde içeren tüketim ürünlerinde kullanılan hayvansal parçaların kaynağı açıkça belirtilecek. Söz konusu düzenleme ile domuz derisi gibi tartışmalı içeriklerin gizli kalmasının önüne geçilecek.
Ticaret Bakanlığı
, tekstil ve ayakkabı başta olmak üzere hayvansal menşeli parça içeren tüketici ürünlerinde yeni bir bilgilendirme zorunluluğunu yürürlüğe koydu.
9 Nisan 2025 tarihli
Resmi Gazete
’de yayımlanan düzenlemeye göre, ürünlerde kullanılan hayvansal parçaların hangi hayvandan elde edildiği açıkça belirtilmek zorunda olacak.
Özellikle
domuz derisi
gibi bazı hayvanlardan elde edilen materyallere yönelik hassasiyetin arttığı son yıllarda, bu düzenleme tüketiciler açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Artık tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin domuz ya da başka bir hayvan derisi içerip içermediğini önceden öğrenebilecek.
Yeni düzenlemeye göre:
- Hayvansal parça içeren ürünlerde, bu parçaların hangi hayvandan elde edildiği etikette, ambalajda veya ürüne eşlik eden belgede belirtilecek.
- Uzaktan satış yapılan platformlarda da bu bilgi ürün açıklamasında açık şekilde yer alacak.
- Bilgilendirme açık, anlaşılır ve Türkçe olacak; yanıltıcı ifadeler kullanılamayacak.
Ticaret Bakanlığı, bu adımın tüketicinin bilgilendirilmesi ve korunması açısından önemli olduğunu vurgularken, düzenlemenin piyasa denetimleriyle destekleneceğini belirtti.
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