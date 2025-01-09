Aydem Enerji yurt dışına açılıyor

Elektrik üretim, dağıtım ve satış alanlarında faaliyet gösteren Aydem Enerji, önümüzdeki 5 yılda 2 milyar doların üzerinde yatırım hedefliyor. Aydem Enerji CEO’su Serdar Marangoz, “Yenilenebilir enerjideki kapasitemizi artırarak RES ve GES’lerle büyümeyi planlıyoruz. Enerjideki bu uzmanlığımızı yurt dışına taşımayı ve global ölçekte yatırımlar hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Özellikle Suriye’yi yakından takip ediyoruz. Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar da odağımızda yer alıyor” dedi.

Serdar Marangoz

ŞANLIURFA’DA 400 MEGAVATLIK GES 2027’DE DEVREDE

Depolamalı santral yatırımlarının da öncelikli hedefleri arasında yer aldığını dile getiren Marangoz, 2025 yılının ilk çeyreğinde Uşak RES’te kurulu gücü 36 megavat artışla 1.216 megavata yükselteceklerini söyledi. Marangoz, şöyle konuştu: “2026-2027 yıllarında devreye almayı planladığımız projelerle 622 megavatlık ilave kurulu güç ve 500 megavatsaatlik depolama kapasite artışına ulaşacağız. Bu projeler arasında en büyük kapasite, Şanlıurfa’da yer alan 400 megavatlık GES ve 400 megavatsaatlik depolama kapasitesine sahip depolamalı GES projesine ait.”

İKİ ŞİRKET HALKA ARZ İÇİN GÜN SAYIYOR

Marangoz, piyasa koşullarının uygun olması durumunda bu yıl Gdz Elektrik ile Adm Enerji için halka arz hazırlığı yaptıklarını söyledi. Marangoz, “Gdz Elektrik ile Adm Enerji, Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa olmak üzere 5 ilde yaklaşık 6,2 milyon müşteriye hizmet sunuyor” şeklinde konuştu. Hibrit GES yatırımlarına da değinen Marangoz, “Denizli’deki Adıgüzel HES’e entegre edilecek yüzer GES ile 46 megavatlık kapasite artışı hedefliyoruz. 2027 yılında bu entegrasyonu tamamlayacağız” dedi.











