Bakan Bayraktar Fas ile enerji alanında imzalanan iki anlaşmayı duyurdu

"Aynı zamanda Fas'ın da yenilenebilir alanında hem güneşte hem rüzgarda hem de offshore rüzgarda ciddi potansiyeli var. Dolayısıyla bu ortak potansiyeli birlikte nasıl harekete geçiririz, bunları konuştuk. Türkiye, son yıllarda yaptığı yatırımlarla ciddi bir LNG alabilme kapasitesine sahip. Şimdi Fas, bununla alakalı çözümler arıyor ve biz bunlara çözüm olabileceğimizi ifade ettik. Birlikte ortak tedarik anlaşması yapabileceğimizden bahsettik. Dolayısıyla birçok alanda yeşil hidrojen, diğer enerjinin yeni alanlarında ortak geliştirebileceğimiz projeler var."