Ekonomi Bakan Bilgin açıkladı 8 milyon kişiye 57 milyar lira ödeme yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Bilgin açıkladı: 8 milyon kişiye 57 milyar lira ödeme yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve İşsizlik Ödeneği kapsamında pandemi dönemi boyunca 8 milyon kişi için toplam 57 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Bakan Bilgin açıkladı: 8 milyon kişiye 57 milyar lira ödeme yapıldı
Foto/arşiv

Covid-19 salgını döneminde istihdamı korumak için 2020 yılı Mart ayında başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve işten çıkarma yasağı uygulamaları 1 Temmuz 2021 itibarıyla kontrollü normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte sona erdi.

3 MİLYON 773 BİN ÇALIŞAN FAYDALANDI

Salgın sürecinde daha fazla işletmenin başvurabilmesi ve daha çok çalışanın yararlanabilmesi amacıyla Kısa Çalışma Ödeneği’nin şartlarının esnetildiğini hatırlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Mart 2020-Haziran 2021 döneminde 506 bin 624 firmadaki 3 milyon 773 bin çalışan Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasından faydalandı. Uygulama kapsamında pandemi dönemi boyunca toplam 36 milyar TL ödeme yapıldı” ifadelerini kullandı.

57 MİLYAR LİRAYI AŞTI

İşten çıkarma yasağı süresince ücretsiz izne ayrılan ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan 3,1 milyon çalışana ise Nakdi Ücret Desteği uygulaması kapsamında 13,9 milyar TL ödeme yapıldığını söyleyen Bilgin, “Bu dönemde işini kaybeden vatandaşlarımızı İşsizlik Ödeneği ile desteklemeye devam ettik. Bu kapsamda 1 milyon 132 bin 769 kişi için 6,4 milyar lira ödeme yapıldı. Covid-19 salgınının başından bu yana, yani 16 ayda 7 milyon 966 bin 277 kişi için toplam 57 milyar 10 milyon 796 bin TL kaynak aktarıldı” dedi.

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