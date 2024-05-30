|
Ekonomi

Bakan Bolat: Brüksel'deki yeni temsilcilik Türkiye-AB ticari ilişkilerini daha da ileriye taşıyacaktır

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Brüksel Temsilciliği'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, "Bu yeni temsilcilik, AB Nezdinde Daimî Temsilciliğimiz ve Brüksel Ticaret Müşavirliğimiz ile koordinasyon halinde çalışarak ihracatçılarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak ve Türkiye-AB ticari ilişkilerini daha da ileriye taşıyacaktır" dedi.

15:11 - 30/05/2024 Perşembe
DHA
Bakan Bolat, Brüksel'de TİM Temsilciliği açılışını yaptı
Bakan Bolat, Brüksel'de TİM Temsilciliği açılışını yaptı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Brüksel Temsilciliği'nin açılışını gerçekleştirdi.
Bakan Bolat, açılışa ilişkin açıklamasında,
“Brüksel'de ilk durağımız olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Brüksel Temsilciliği'nin açılışını gerçekleştirdik. Türk ihracatçıları ile AB kurumları, Avrupa hükümetleri ve iş dünyası arasında köprü görevi görecek, analiz ve iletişim faaliyetleri yürütecek bu kurumu çok önemli buluyoruz. TİM Brüksel Temsilciliğimizin, ihracatçılarımızın AB içindeki gelişmeleri yakından takip etmesine ve lobi faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesine katkı sağlayacağını düşünüyor, ihracatımıza ve ihracatçılarımıza olumlu etkilerini kısa sürede görmeyi umuyoruz. Bu yeni temsilcilik, AB Nezdinde Daimî Temsilciliğimiz ve Brüksel Ticaret Müşavirliğimiz ile koordinasyon halinde çalışarak ihracatçılarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak ve Türkiye-AB ticari ilişkilerini daha da ileriye taşıyacaktır. Hayırlı olsun”
dedi.

Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Fashion Connection-IFCO açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin hazır giyimde Avrupa'nın üçüncü, dünyanın yedinci büyük ihracatçısı konumuna ulaştığını belirterek, "Hazır giyimde, geçen yıl 20,6 milyar dolar, tekstilde de 12,3 milyar dolar ihracat ile 30 milyar doların üzerinde tekstil ve hazır giyim ihracatı yaptık." dedi. "İhracatımız 2023 yılında dünya ihracatında ve ithalatındaki gerilemeye rağmen Türkiye olarak yüzde 0, 64'lük bir artışla 256 milyar dolara ulaştırdık. Bu da cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayda geçti" diyen Bakan Bolat, ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede, devlet ve millet olarak sergilenen dayanışmayla toplumun gücünün bir kez daha görüldüğünü söyledi.


#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanı
#ekonomi
#Brüksel
#TİM
24 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Oyuncu Ahmet Uğurlu kimdir?