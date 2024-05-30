Bakan Bolat: Brüksel'deki yeni temsilcilik Türkiye-AB ticari ilişkilerini daha da ileriye taşıyacaktır

“Brüksel'de ilk durağımız olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Brüksel Temsilciliği'nin açılışını gerçekleştirdik. Türk ihracatçıları ile AB kurumları, Avrupa hükümetleri ve iş dünyası arasında köprü görevi görecek, analiz ve iletişim faaliyetleri yürütecek bu kurumu çok önemli buluyoruz. TİM Brüksel Temsilciliğimizin, ihracatçılarımızın AB içindeki gelişmeleri yakından takip etmesine ve lobi faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesine katkı sağlayacağını düşünüyor, ihracatımıza ve ihracatçılarımıza olumlu etkilerini kısa sürede görmeyi umuyoruz. Bu yeni temsilcilik, AB Nezdinde Daimî Temsilciliğimiz ve Brüksel Ticaret Müşavirliğimiz ile koordinasyon halinde çalışarak ihracatçılarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak ve Türkiye-AB ticari ilişkilerini daha da ileriye taşıyacaktır. Hayırlı olsun”