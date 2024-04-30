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Ekonomi

Bakan Bolat: Halkımızın refahını günbegün artırmakta kararlıyız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi. İhracat odaklı büyüme stratejileriyle Türkiye'nin dış ticaretini her geçen gün daha ileriye taşımaktaki kararlılıklarını sürdürdüklerini belirten Bolat, "Halkımızın refahını günbegün artırmakta kararlıyız." dedi.

13:54 - 30/04/2024 Salı
AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat odaklı büyüme stratejileriyle Türkiye'nin dış ticaretini her geçen gün daha ileriye taşımaktaki kararlılıklarını sürdürdüklerini bildirdi.

Bolat, mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

İhracat odaklı büyüme stratejileriyle Türkiye'nin dış ticaretini her geçen gün daha ileriye taşımaktaki kararlılıklarını sürdürdüklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:
  • "Bunun yanı sıra cari açıktaki azalmanın kararlı eğrisini sürdürmesi ve hatta cari açığın gelecekte tümüyle kapanması ile ülkemizi ihracat fazlası veren bir ülke konumuna yükseltmesi için tüm imkanlarımızı kullanmaya devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak OVP'nin tüm hedeflerinin de ötesine geçerek ihracatımızı sürdürülebilir şekilde yükseltmekte ve dolayısıyla halkımızın refahını günbegün artırmakta kararlıyız."


Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Merkezi'nin açılış töreni Ticaret Bakanı Prof.Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla Sarıyer'de gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Ticaret Bakanı Prof.Dr. Ömer Bolat, "Elimiz piyasanın üzerinde. Bu noktada hangi alanda hangi sektörde bir boşluk ya da haksız, fahiş uygulama, stokçuluk gibi durumlar gördüğümüzde denetim ekiplerimiz vasıtasıyla orayı denetliyoruz. Bir yasal eksiklik varsa hemen yönetmelik tebliğ yayınlama şeklinde düzenlemelerimizi yapıyoruz" dedi. Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak haksız ticaret peşinde koşanlarla mücadele noktasında görevlerimizi yapmak için var gücümüzle ve can havliyle çalışıyoruz. İnşallah orta vadeli programda hedeflenen 2026 yılı sonuna doğru enflasyonu tek haneli rakama düşürmeyi başardığımızda zaten istikrarlı bir yapı için hem üretimde hem ekonomide hem yatırımda hem istihdamda çok daha aydınlık çok daha iyi rakamlara ve ortamı hep birlikte yaşayacağız" dedi.




#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanlığı
#dış ticaret verileri
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