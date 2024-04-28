Bakan Bolat: Türk ve Alman iş insanları 60 milyar dolar ticaret hacmini birkaç yılda başaracak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının (TD-IHK- TATSO) Berlin'de düzenlenen 20. Yıl Dönümü Galası'na katıldı.





TATSO'nun Almanya ve Türkiye arasında ticaret ve yatırımların gelişmesi için 20 yıldır çalışmalar yapan güzide bir kuruluş olduğunu vurgulayan Bolat, TATSO kurucularına ve yöneticilerine bu katkılarından dolayı teşekkür etti.

Dünyanın son 4 yıldır Kovid-19, Ukrayna-Rusya Savaşı ve bunun doğurduğu gıda ve enerji krizleri gibi çok çalkantılı bir süreçten geçtiğini dile getiren Bolat, geçen yıl küresel ekonomide yüzde 3,1'lik bir vasat ortalama büyüme görüldüğünü belirtti.





Bolat, 2023'te Türkiye ekonomisinde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat artmaya devam ettiğini vurgulayarak, geçen yıl Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sının (GSYH) yüzde 4,5'lik büyüdüğünü kaydetti

Türkiye'nin ihracatının son 20 yılda 7 kat artarak 36 milyar dolardan 2023 yılında 255,5 milyar dolara ulaştığını anlatan Bolat, aynı dönemde milli gelirin de 5 kat artarak 230 milyar dolardan 1 trilyon 118 milyar dolara yükseltildiğini söyledi.





Bolat, “Kişi başına geliri de 13 bin 110 dolara geçen yıl itibarıyla yükselttik” diyerek, bütün bunların dünya ekonomisinin içinde bulunduğu sıkıntılar ve jeopolitik gerilimler gibi krizlerin ortasında gerçekleştirildiğini vurguladı.





Türkiye'nin turizm, yazılım ve sağlık gibi hizmet ihracatını da aynı 20 yılda yaklaşık yedi kat artarak 2002 yılındaki 14,5 milyar dolardan geçen yıl 100 milyar dolara yükselttiğini anlatan Bolat, Türkiye'nin dünya mal ihracatındaki payının da yüzde 0,50'den yüzde 0,80'e ulaştığını ifade etti.

60 milyar dolarlık ticaret hacmi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Türkiye demir çelikte dünya sekizincisi, makinede dünya on altıncısı, seramikte dünya yedincisi, tekstil ve giyimde dünya yedincisi, müteahhitlikte dünya ikincisi, otomotiv sektöründe dünya on üçüncüsü, turizmde dünya dördüncüsü olma başarılarını bu son 20 yılda Allah'a şükür gösterdik. Avrupa'da beyaz eşya ve elektronik sektörde bir numaralı tedarikçi olmayı başardık. Bunları yaparken özellikle başta Almanya olmak üzere uluslararası yatırımcılardan çok büyük destek ve katkılar aldık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.





Bolat, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili yatırımlara da değinerek "Eminim Almanya için de Türkiye ile yıllık 50 milyar dolarlık bir ticaret ilişkisinin olması Alman ekonomisi için de önemlidir” değerlendirmesinde bulundu.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in 4 gün önce Ankara'daki buluşmalarında ticaret hacminin 60 milyar dolar seviyesini bakanlara ve iş dünyasına hedef olarak gösterdiğini belirten Bolat, “Türkiye ve Almanya'nın değerli iş insanları bu hedefi inşallah birkaç yıl içinde mutlaka başaracaklardır” dedi.





Alman şirketlerinin Türkiye'de 8 bin 41 yerel şirket kurup yatırım yaptığını belirten Bolat, şöyle devam etti.





“Türkiye son 20 yılda 260 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım aldı. Bunun içinde Almanya'nın payı 25 milyar dolar. Yani toplamın yüzde 8,5'u. Bu inşallah önümüzdeki dönemde daha da artacak. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası da bu noktada aramızdaki en önemli köprüyü oluşturmaktadır. Sadece geçen yıl 687 milyon dolarlık Alman doğrudan yatırımı ülkemize geldi”





Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi

Bolat, 1961'den beri Almanya'da oturan ve çalışan Türk vatandaşlarının “sosyal bağla” iki ülke arasındaki en önemli bağı oluşturduklarını dile getirerek, bunların Almanya'da kurdukları işletmelerle 500 bin istihdam sağlayarak Alman ekonomisine önemli bir katkı sunduğunu kaydetti.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alman başbakan ve cumhurbaşkanlarıyla kurduğu yapıcı ve yakın diyalog ile Almanya ile Türkiye arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal alanda iyi ilişkilerin olmasını sağladığını vurgulayan Bolat, kendisinin de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için son 5 ay içinde Almanya'yı 3 kez ziyaret ettiğini hatırlattı.





Bolat, Almanya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile olan 65 yıllık münasebetinde çok kilit bir rol oynadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği'nin 28 yıldır yürürlükte ve başarıyla uygulanmakta. Her iki tarafa da çok önemli artılar kazandırmıştır. Türkiye ekonomisinin, Türk sanayinin ve Türk hizmetler sektörünün ve Türk tarımının rekabet gücünün artmasında büyük rol oynamıştır. İki taraf arasında geçen yıl itibarıyla tam 211 milyar dolarlık bir ticaret hacmi gerçekleşmişti. Bu ticarette 104,5 milyar dolar Türkiye'nin AB'ye ihracatı ve 105,5 milyar dolar da AB'nin Türkiye'ye ihracatıdır. Almanya'da AB ülkeleri içinde en çok ihracat yapan birinci ülkedir. AB Türkiye'nin en önemli ticaret ortağıdır"





Gümrük Birliği'nin 28 yıldır uygulama sürecinde bazı sıkıntıların ortaya çıktığını dile getiren Bolat, “Özellikle AB üçüncü ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları yaparken bizim masada olmamamız bizi ekonomik alanda dezavantajlı duruma düşürmekte. Bunun yanında anlaşmaların gereği olarak uzun süre olması gereken Türkiye vatandaşlarının serbest dolaşımı maalesef bugüne kadar gerçekleşmedi. Schengen vizesi noktasında da son birkaç yıldır çok ciddi sıkıntılar çekilmekte. Randevu almak için dahi iki, üç ayı süren bekleme süreleri. İş insanlarına bir haftalık, bir aylık ve bir fuar sürecince çok kısa vize süreleri bizler açısından önemli sıkıntılar oluşturmakta. Gümrük Birliği malların serbest dolaşımını öngörüyor ama o malların gideceği kamyonlar gitmekte zorlanıyor. Niye? Ülkeler arasında taşıma kotaları var. Veya o kamyonları kullanacak şoförler vize alamıyorlar" diye konuştu.





Almanya'dan beklenti

Bolat, Almanya'nın Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenmesi konusunda önemli rol oynayabileceğine işaret ederek, "Alman dostlarımızdan, Alman hükümetinden ve Alman iş dünyasından beklentimiz, Türkiye ile AB arasında 28 yılı bulan bu Gümrük Birliği rejiminin inşallah aksaklıklarının çözülmesi, hizmet sektörünün ve yatırımların kapsamı altına alınması, Gümrük Birliği'nin modernleşmesi müzakerelerin bir an önce başlatılması" dedi.







