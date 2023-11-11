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Ekonomi

Bakan Bolat'tan yeni torba yasa sinyali: Cezalar katmerli şekilde artırılacak 

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından gerçekleşen Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nin 8'incisi, bu yıl İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Değişen Meslekler ve Meslek Ahlakı temasıyla düzenlenen zirvede önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, "Depremde de meslek ahlakı ya da iş ahlakına uymayan birçok kötü örnekleri de birlikte gördük. Bunları düzeltmenin çabası içindeyiz. Piyasa denetimleri, piyasa gözetimi, haksız fahiş fiyat uygulamaları, stokçuluk gibi uygulamaları devlet olarak denetliyoruz. Bunları yapanlara ağır cezalar uyguluyoruz. Önümüzdeki torba yasada da bu konuda cezalar katmerli şekilde artırılacak" ifadelerini kullandı.  

13:23 - 11/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 13:41 - 11/11/2023 Cumartesi
DHA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından ilk kez 2016'da gerçekleşen Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nin 8'incisi, bu yıl İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlendi.


Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bakan Bolat, "Depremde de meslek ahlakı ya da iş ahlakına uymayan birçok kötü örnekleri de birlikte gördük. Bunları düzeltmenin çabası içindeyiz. Piyasa denetimleri, piyasa gözetimi, haksız fahiş fiyat uygulamaları, stokçuluk gibi uygulamaları devlet olarak denetliyoruz. Bunları yapanlara ağır cezalar uyguluyoruz. Önümüzdeki torba yasada da bu konuda cezalar katmerli şekilde artırılacak" ifadelerini kullandı.  

"İsrail'in insanlık dışı soykırım saldırılarının durdurulması için gayretle çalışıyoruz" 

Zirvede konuşan Bakan Bolat, "İsrail'in ilk günden bu yana sivil yerleşim alanlarını, masum insanlara, çocuklara, kadınlara, yaşlılara, hastane, okul, cami, hatta kiliseyi bile ayırt etmeden gösterdiği vahşeti şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti olarak ve halkı olarak başından bu yana İsrail'in bu insanlık dışı soykırım noktasına gelen saldırılarının durdurulması konusunda hükümetimiz ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere elimizden gelen bütün gayretle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Riyad'da bizim uzun bir süre uğraştığımız İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere orada. Bu toplantı yapılıyor ve inşallah İslam dünyasını birlik içinde, güçlü bir mesaj, duruş ve tepki vererek İsrail üzerindeki baskıları artırmamız ve dünya kamuoyunun da İsrail üzerindeki baskılarını artırmasına çalışmamız önem taşıyor. Böyle bir güçlü duruş ve mesaj birlik görüntüsü ve çabalar çok önemli" diye konuştu.  


"Cezalar katmerli şekilde artırılacak" 

Bakan Bolat, "Depremde de meslek ahlakı ya da iş ahlakına uymayan birçok kötü örnekleri de birlikte gördük. Bunları düzeltmenin çabası içindeyiz. Piyasa denetimleri, piyasa gözetimi, haksız fahiş fiyat uygulamaları, stokçuluk gibi uygulamaları devlet olarak denetliyoruz. Bunları yapanlara ağır cezalar uyguluyoruz. Önümüzdeki torba yasada da bu konuda cezalar katmerli şekilde artırılacak" ifadelerini kullandı.  

"Bu değer yargılarının asla değişmemesi gerekmektedir" 

İş ahlakı hakkında konuşan Bakan Bolat, "Teknoloji, iletişim, trendler, meslekler çok hızlı değişiyor. Ahlak aslında standarttır. Ahlak, hak, adalet, değerler, hakça paylaşım asla değişmeyecek önemli değerlerdir. Meslekler değişebilir. Şartlar, trendler değişebilir ama bu değer yargılarının asla değişmemesi gerekmektedir. Yoksa rüzgara kapılıp giden başak taneleri durumuna düşeriz" dedi.


"İşsizlik verimiz yüzde 9.1'e geriledi" 

İşsizlik verileri ile ilgili konuşan Bolat, "Dün işsizlik verimiz de açıklandı. Hamd olsun, yüzde 9,1'e geriledi. Bu çok uzun yıllardır, yakaladığımız en düşük rakam olarak söyleyebilirim. 3 milyon 150 bin kadar işsiz sayısı resmi rakamda görülüyor. İşverenlerimiz, 'Çalıştıracak insan, ara eleman, yetişmiş vasıflı eleman bulamıyoruz' diye bize sıkıntılarını iletiyorlar" diye konuştu. 


Bakan Bolat: Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret yüzde 50 azaldı
Bakan Bolat: Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret yüzde 50 azaldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Şu anda Gazze'de bombalar altında zulüm gören ve yardıma ihtiyaç duyan kardeşlerimize her türlü sağlık, tıbbi ilaç, doktor, gıda, barınma gibi birçok insani yardımların ulaşmasını sağlamak konusunda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Dışişleri Bakanımızla beraber yoğun çalışma içindeyiz. Bunu yaparken de İsrail'in eylemlerini de en şiddetli bir şekilde kınıyoruz. 7 Ekim'den bu yana zaten çok hızlı bir şekilde ticaretimiz azalmıştır. Zaten bir devlet olarak bir ticaret yapmıyoruz. O noktada yüzde 50'den fazla ticaret azalmış durumda, giderek de azalmaktadır. Bu tabii ticaret yapanların ve tüketicilerin talepleriyle de alakalı" dedi.




#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanı
#Türkiye İş Ahlakı Zirvesi
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