Ekonomi Bakan Elvan Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Elvan: Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık, yıl sonunda bu tutarın 109 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Elvan: Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Bankalar Birliği'nin 64. Genel Kurulu açılışında konuştu.

Bakan Elvan, "Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık. Yıl sonuna kadar bu tutarın 109 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz" dedi. Bakan Elvan, "Kısa vadeli kazanımlar uğruna orta ve uzun vadeli hedeflerimizden taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.

Elvan, "İhtiyaç olması durumunda finansal sektörde makro ihtiyati tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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