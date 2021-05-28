Bakan Elvan: Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık

Ekonomi

Ne konut ne ofis ne de rezidans: Kira fiyatı uçuşa geçen gayrimenkul!

Koronavirüs salgını sonrası müstakil evlere olan ilgi ve fiyatlarda yaşanan artışın yanı sıra kira fiyatları uçuşa geçen başka bir gayrimenkul ise fabrikalar oldu. Özellikle iç talepteki artış ve imalat sektöründe ek yer ihtiyacı sonrası ortaya çıkan talep yoğunluğundan kaynaklı kira artışları İstanbul'da yüzde 55 seviyesine kadar çıktı. Fabrika kiralarında mega kenti ise sırasıyla Ankara ve İzmir izledi. Fabrikaların yanı sıra pandemi nedeniyle çok sayıda şirket evden çalışma uygulamasına geçince ofis kiraları ise hızla düşüşe geçti.