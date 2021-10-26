Ekonomi Rüzgar enerjisinde tüm zamanların rekoru kırıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rüzgar enerjisinde tüm zamanların rekoru kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 25 Ekim Pazartesi günü, rüzgar enerji santrallerinin (RES) tüm zamanların rekorunu kırdığını açıkladı. Bakan Dönmez, "Aynı gün rüzgardan günlük elektrik üretim oranı yüzde 20,2'ye ulaşarak yenilenebilir enerji içerisinde en yüksek paya ulaştı." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Rüzgar enerjisinde tüm zamanların rekoru kırıldı
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Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün artarken Türkiye yeni bir rekora imza attı.

BAKAN DÖNMEZ: RES'LER TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, 25 Ekim Pazartesi günü, rüzgar enerji santrallerinin tüm zamanların rekorunu kırdığını açıkladı.

Paylaşımında, sonbahar rüzgarlarının RES'lere rekor getirdiğini vurgulayan Bakan Dönmez, "25 Ekim Pazartesi günü 174.723 MWh’la rüzgardan tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu kırdık." dedi.

"EN YÜKSEK PAYA ULAŞTI"

Bakan ayrıca, aynı gün rüzgardan günlük elektrik üretim oranının yüzde 20,2'ye ve yenilenebilir enerji içerisinde en yüksek paya ulaştığını da vurguladı.

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