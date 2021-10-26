Rüzgar enerjisinde tüm zamanların rekoru kırıldı

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün artarken Türkiye yeni bir rekora imza attı.
BAKAN DÖNMEZ: RES'LER TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, 25 Ekim Pazartesi günü, rüzgar enerji santrallerinin tüm zamanların rekorunu kırdığını açıkladı.
Paylaşımında, sonbahar rüzgarlarının RES'lere rekor getirdiğini vurgulayan Bakan Dönmez, "25 Ekim Pazartesi günü 174.723 MWh’la rüzgardan tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu kırdık." dedi.
"EN YÜKSEK PAYA ULAŞTI"
Bakan ayrıca, aynı gün rüzgardan günlük elektrik üretim oranının yüzde 20,2'ye ve yenilenebilir enerji içerisinde en yüksek paya ulaştığını da vurguladı.
Sonbahar rüzgarları RES'lere rekor getirdi. 🌳⚡
25 Ekim Pazartesi günü 174.723 MWh’la rüzgardan tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu kırdık.
Aynı gün rüzgardan günlük elektrik üretim oranı %20,2'ye ulaşarak yenilenebilir enerji içerisinde en yüksek paya ulaştı. 🍃 pic.twitter.com/1hNKFXHqD6
Sonbahar rüzgarları RES'lere rekor getirdi. 🌳⚡