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Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emekliye ikramiye açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiyenin ne zaman ödeneceğine ilişkin "Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız" dedi. Asgari ücret konusuna da değinen Işıkhan "Sosyal diyaloğu ve taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

11:13 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 11:15 - 30/11/2023 Perşembe
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Vedat Işıkhan

Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Vedat Işıkhan
, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'ın düzenlediği ortak basın toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilerek Genel Kurula sevk edilen torba kanun teklifinde yer alan "çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye" ile ilgili ödeme takviminin nasıl olacağının sorulması üzerine Işıkhan, "Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız" yanıtını verdi. Düzenlemeden yararlanacak emekli sayısına ilişkin bilgi veren Işıkhan, "Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak" diye konuştu.


Asgari ücrette maksimum fayda


Asgari ücret komisyonunun çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Işıkhan, "Görüşmeler aralık ayında başlayacak. Sosyal diyaloğu ve taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.


Işıkhan, AK Parti'nin seçim vaatleri arasında yer alan "ev hanımlarına emeklilik" sözünün hatırlatılması üzerine ise, "O da Orta Vadeli Plan'da ele alacağımız konular arasında. Sayın Cumhurbaşkanımızın hiç bir sözü sözü havada kalmayacak, mutlaka yerine getireceğiz" açıklamasını yaptı.




#Vedat ışıkhan
#asgari ücret
#ikramiye
29 dakika önce
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