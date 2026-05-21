Bakan Işıkhan'dan bayram öncesi müjde: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekiliyor

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğinde erken ödeme kararı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, haziran ayına ilişkin İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin öne çekilerek, Kurban Bayramı arifesinde, 26 Mayıs'ta hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili gelişmeyi duyurdu.
Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"5 Haziran’da ödemelerini gerçekleştireceğimiz İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği’ni öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız.
Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemelerini de aynı tarihte gerçekleştireceğiz.
Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemelerini ise PTT aracılığıyla yapacağız"
#Kısa Çalışma Ödeneği
#kurban bayramı
#ödeme