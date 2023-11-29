Bakan Kacır duyurdu: Akkuyu'nun ilk reaktörünü önümüzdeki yıl devreye alacağız

"Türkiye hızla değişen küresel enerji denklemini ve fırsatları doğru analiz ederek uyguladığı politikalarla riskleri avantaja çeviren bir ülke haline geldi. 'Doğu-Batı ve Kuzey-Güney Enerji Koridoru' merkezinde yer alan Türkiye; yoğun enerji diplomasisiyle kaynak ülkeler ve tüketici arasında güvenli bir köprü vazifesi görüyor, küresel ekonominin can damarı enerjinin tedarikini güvence altına alıyor, enerjinin küresel barışı güçlendiren bir araç olmasını sağlıyor. Türkiye Yüzyılı'ında müreffeh bir ülke inşa etmenin anahtarı olarak; başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere alternatif enerji kaynaklarının kullanımını ülkemizde daha da yaygınlaştırmayı, bu alanlarda üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetlerimizi güçlendirmeyi görüyoruz. Bununla birlikte ülke olarak 254 milyar dolarlık ihracatımızı daha üst seviyelere çıkarmak istiyoruz. Küresel üretim üssü statümüzü perçinlemek ve rekabetçiliğimizi sürdürmek en büyük hedefimiz"