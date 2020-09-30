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Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yeni Kömürhan Köprüsünün son kaynağını yaptı 15 Aralıkta açılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Yeni Kömürhan Köprüsü ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yeni Kömürhan Köprüsü'nün son kaynağını yaptı: 15 Aralık'ta açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bölgede 16 ilin ulaşım ağını güçlendirecek Yeni Kömürhan Köprüsü'nün açılacağı tarihi açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah 15 Aralık 2020'de Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizle beraber bu köprüyü milletimizin hizmetine açacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Yeni Kömürhan Köprüsü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde bulunuyor.
Yeni Kömürhan Köprüsü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde bulunuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kömürhan Köprüsü şantiye alanında yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere, bugün stratejik bir konumda bulunan Kömürhan Köprüsü’nün şantiyesini incelediklerini söyledi.

AA
Bakan Karaismailoğu, Yeni Kömürhan Köprüsü'nün son kaynağını yaptı.

660 metre uzunluğundaki köprünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Orta Anadolu ve Akdeniz'i birbirine bağlayan yollar üzerinde olma özelliği bulunduğunu anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

  • "Malatyamız gibi Türkiyemizin her noktasını çağımızın gereklerine uygun ulaşım ve altyapı sistemleri ile donatarak, bütünsel kalkınma vizyonumuz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. 18 yıldır, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, benzersiz bir çaba ortaya koyarak, ülkemize toplam 901,5 milyar liralık ulaşım ve haberleşme yatırımı yaptık. Daha yapacağımız çok ve büyük işler, dev projeler, nice teknolojik atılımlar var. Bu düşüncelerle, 'Milli Ulaşım ve Altyapı Politikası' başlığı altında, bugüne kadar yapılan işlere değer katacak adımları düzenledik. Yeni projelerimizi aynı vizyonla devreye aldık. Reform çalışmalarımızı Milli Ulaşım ve Altyapı Politikamız çerçevesinde bir araya getirerek çalışma planlarımızı oluşturduk."

AA
Bakan Karaismailoğlu, Kömürhan Köprüsü şantiye alanında incelemelerde bulundu.

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Malatya için 2003 yılından bugüne kadar ulaşım ve iletişim yatırımları dahil 8 milyarın üzerinde harcama yaptıklarını aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

  • "Atalarımız, 'Dağ ne kadar yüce olsa yol onun üstünden aşar' demiş. Biz de 18 yılda birçok engelle karşılaştık ama milletimizin dualarıyla bugünleri gördük. Bugün burada incelediğimiz ve hakkında bilgi aldığımız Kömürhan Köprüsü, Kömürhan Tüneli ve Bağlantı Yolu Yapımı Projesi ile sadece Malatya’nın değil, bölgedeki tam 16 şehre faydası dokunacak bir eser ortaya koymuş olacağız. Projemiz, tüm bölgenin kalkınmasına damga vuracak, bölgeye ekonomik canlılık getirecektir.Projemizin toplam uzunluğu 5 bin 155 metredir."

AA
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde, stratejik konumda bulunan 660 metre uzunluğundaki ve dünyada kendi alanında uzunluğuyla 4'üncü sırada yer alan 'Yeni Kömürhan Köprüsü'nün iki yakası birleştirildi.

Proje kapsamında bir adet 2 bin 400 metre uzunluğunda çift tüp tünel, bir adet 660 metre gergin eğik kablolu köprü ve bir adet 123 metre uzunluğunda betonarme köprünün bulunduğunu dile getiren Karaismailoğlu, bugün itibarıyla projede yer alan çift tüp tünel inşaatının nihai beton kaplamasıyla birlikte gergin eğik kablolu köprünün temelleri ve 168,5 metrelik pilon imalatını tamamladıklarını kaydetti.

Dünyada 4. sırada yer alacak

9 Eylül 2020’de, 25’inci ve son segmentin de konulmasıyla Kömürhan Köprüsü'nün köprü bileşiminin gerçekleştiğini, köprünün toplam 42 olan kablo germe işlemlerini bitirerek üstyapı çalışmalarına geçtiklerini anlatan Karaismailoğlu, "Taşıt trafiğine 2x2 şeritli hizmet verecek Kömürhan Köprüsü, Ters Y tipi kule olarak tasarlandı. Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle dünya literatüründe de 4. sırada yerini alacak. Projemizin bağlantı yollarını, köprü ve tünel ikincil işlerini kısa bir süre içinde bitirip 15 Aralık 2020 tarihinde açılışını yapacağız" dedi.

Kömürhan Köprüsü'nün devamında 2 bin 400 metre uzunluğundaki çift tüp tünelin 2020 yılı sonu itibarıyla trafiğe açılması için aydınlatma, havalandırma, aydınlatma ve yangın sistemlerine ilişkin imalatlar da son sürat ilerlediğine işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "İnşallah, tünelimiz ve Kömürhan Köprümüzün hizmete girmesiyle birlikte Malatya-Elazığ arasındaki kara yolu ulaşımı daha rahat, daha hızlı ve emniyetli bir şekilde gerçekleşecek.Türkü ve ağıtlara konu olan Fırat Nehri artık ulaşım için engel olmayacak. Projenin hayata geçmesi ile Malatya ve Elazığ arasındaki kara yolu ulaşımında karşılaşılan ciddi sorunlar artık tarih olacaktır."

Bakan Karaismailoğlu, bu yatırımlarla bölgenin ticaretine de çok önemli katkılar sağlanacağını aktararak, "İnşallah 15 Aralık 2020'de Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizle beraber bu köprüyü milletimizin hizmetine açacağız. İnşallah 15 Aralık'ta büyük bir törende yeniden burada buluşacağız" ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı ve Bülent Tüfenkci ile diğer ilgililerin katıldığı törende Bakan Adil Karaismailoğlu, köprünün birleştirilmesi için son kaynağı yaptı.

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