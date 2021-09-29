Ekonomi Bakan Karaismailoğlu Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmalar önümüzdeki yıl bitecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu: Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmalar önümüzdeki yıl bitecek

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Altyapı imalatları tamamlanan ve seyahat süresini 40 dakika daha kısaltacak Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmaları önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmalar önümüzdeki yıl bitecek
​Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Altyapı imalatları tamamlanan ve seyahat süresini 40 dakika daha kısaltacak Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmaları önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Karaismailoğlu, "Pandemi sırasında diğer ulaşım modlarında ülkeler arasındaki trafik akışı önemli oranda daralırken, süreç demiryolu taşımacılığımızın lehine işlemiştir. Demiryollarımızda, Ağustos 2021 itibarıyla taşınan yük miktarı, bir önceki döneme göre yüzde 18 oranında artmıştır" diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul'un Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıları tek tek anlattı
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul'un Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıları tek tek anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 2021'de Kanal İstanbul için önemli ilerlemeler olacak
EKONOMİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 2021'de Kanal İstanbul için önemli ilerlemeler olacak

Bakan Karaismailoğlu Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini açıkladı
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 2023'te demiryolu ağını 16 bin 775 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz
EKONOMİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 2023'te demiryolu ağını 16 bin 775 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Stratejik projemiz Kanal İstanbul ile lojistik iddiamızı denizlerimizde de perçinleyeceğiz
EKONOMİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Stratejik projemiz Kanal İstanbul ile lojistik iddiamızı denizlerimizde de perçinleyeceğiz
Abone Ol Google News
Dünyanınen zengin ismi değişti

Dünyanın
en zengin ismi değişti

​Serveti 200 milyar doları aşınca zirveye oturdu.
Türkiyede tek

Türkiye'de tek

Elazığ'da müzede sergileniyor.
Bakan Özer okullardaki devamlılık oranını açıkladı: Yüzde 95’in üzerinde

Sokakta oyun bir başka güzel

Sokakta oyun bir başka güzel

​Bursa BB unutulmaya yüz tutan sokak oyunları çocuklarla buluşturdu.

Gayrimenkul alacaklar bu oyuna dikkat.

41 ayın zirvesinde

41 ayın zirvesinde

​Ekonomik güven eylül ayında yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.