Bakan Karaismailoğlu'dan Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti tartışmalarına yanıt

Tokat'ta 2018 yılında yapımına başlanan yeni havalimanının inşaatında sona gelindi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu havalimanı açılışı öncesi, NTV canlı yayınında Gökhan Gerçek'in sorularını yanıtladı. Bakan Karaismailoğlu özetle şunları söyledi:

"Tokat Havalimanı bölge için çok önemli bir proje. Güvenlik için son teknoloji sistemler burada var. İstanbul'da en fazla nüfuslulardan birisi Tokat. Bundan sonra artık bğtğn uçaklar Tokat'a inebilecekler. 7 uçak park kapasiteli, Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda ve 600 araçlık otopark yer alıyor. Vatandaşımızın hayat kalitesi artarak devam edecek. Yatırımlar da artarak devam ediyor.

Rize Havalimanı da mayıs ayında hizmete açılacak. Dünyada denize dolgu 5. havalimanını açacağız.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

1915 Çanakkale Köprüsü dahil bu projeler uzun soluklu bir çalışmanın ürünü. Finans modelleri ile büyük projeler yapılıyor. 2,5 milyar euroluk projeyi 4 yılda bitirdik. Çanakkale Köprüsü'nde yaklaşık 300 kişi çalışacak. Bu projeler gizli ya da sır değil. 10'un üzerindeki firmanın satın aldığı sözleşme ya da ihale gizli olabilir mi?

REKLAM

GÜNDEM Bülent Turan: Çanakkale Köprüsü'nü yapanlardan biri CHP'li vekil

GEÇİŞ FİYATLARI YÜKSEK Mİ?

Geçiş fiyatlarında garanti ettiğimiz rakam var biz o rakamı vatandaşımıza yansıtmıyoruz. Çanakkale Köprüsü'ne 200 lira diyorlar. Feribot ortalama 120 lira. Saatler süren bir yolculuğu 6 dakikaya düşürüyorsunuz onun karşılığında da 200 lira alıyorsunuz.

OGS DÖNEMİ 31 MART'TA BİTİYOR

Hizmeti kolaylaştırmak için bu karar alındı. Orada şu an değişim yüzde 50'lere çıktı. İnşallah o süreci de problem olmadan atlatacağız.

OYNAT 00:50 CHP'nin kanalı Halk TV'de 1915 Çanakkale Köprüsü yorumu: Çanakkale Zaferi Atatürk'le anılmasın diye yapıldı Dünyanın en büyük asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, dün açıldı. CHP'nin kanalı Halk TV'de, köprünün Atatürk'ün adının unutturulması için yapıldığı savunuldu. Canlı yayında konuşan Prof. Dr. Uğur Emek, 'Yapılmak istenen; Çanakkale Zaferi'ni Atatürk ile anmayalım, köprü ile analım. İstanbulluların tek derdi İzmir'e çok hızlı gitmek mi?' sözlerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

KANAL İSTANBUL PROJESİ

Boğaz'daki yoğunluğu alacak bir proje. Uzun soluklu bir proje ve hayata geçirilmeli.

Montrö sadece İstanbul Boğazı'nı ilgilendirmiyor.

YERLİ UYDU ÇALIŞMALARI

2021'de uzaya 2 uydu gönderdik. Bunu vatandaşımız da görüyor. Yeni nesil uydularımız hizmete giriyor."