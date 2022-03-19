Dünya 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını dünya nasıl gördü?
AVRUPA

1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını dünya nasıl gördü?

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı’ndan birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. Köprünün açılışı dış basında geniş yer buldu. Haberlerde, Türkiye’nin orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip olduğu vurgulandı."1915 Çanakkale Köprüsü dahil büyük altyapı projeleri Erdoğan döneminin kilit özelliği." ifadesine yer verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını dünya nasıl gördü?
1915 Çanakkale Köprüsü

Saffet Özdemir

Reuters’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yirmi yıllık iktidarı boyunca öncelik verdiği bir dizi büyük altyapı projesinin sonuncusu olarak, Cuma günü Türkiye'nin Çanakkale Boğazı'nda devasa bir asma köprünün açılışını yaptığına değinildi. Dünyadaki herhangi bir asma köprünün en uzun ana açıklığındaki mesafeye sahip olduğu vurgulanarak büyük altyapı projelerinin Erdoğan döneminin kilit özelliği olduğu vurgulandı.

Washington Post’ta ise 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Türkiye'nin kuzeybatısındaki Çanakkale ilinin Avrupa yakasında bulunan Gelibolu ilçesini, Asya yakasındaki Lapseki ilçesine bağladığı ifade edilerek Türkiye’nin dünyanın en uzun köprüsüne sahip olan Japonya'yı geride bırakarak birinciliği aldığı ifade edildi.

Khaleej Times’da 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışının Osmanlı kuvvetlerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında Gelibolu seferinde İngiliz ve Fransız birliklerine karşı kazandığı deniz zaferinin 107. yıldönümüne denk geldiği vurgulandı.

American Post’ta 1915 Çanakkale Köprüsünden etkileyici eser olarak bahsedilerek şimdiye kadarkilerin en büyüğü olarak ortaya çıktığı vurgulandı. Ayrıca köprü Ege Denizi ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan yaklaşık 70 kilometrelik denizin bu kolunu ilk geçen olma özelliğini taşıyor.

Çanakkale’de tarihi gün: 1915 Çanakkale Köprüsü bugün Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde açılıyor
GÜNDEM
Çanakkale’de tarihi gün: 1915 Çanakkale Köprüsü bugün Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde açılıyor

1915 Çanakkale Köprüsü gün sayıyor
OYNAT 00:59
1915 Çanakkale Köprüsü gün sayıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 26 Şubat'ta hizmete açılacak.

'1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece
FOTOĞRAF 8
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Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan \"1915 Çanakkale Köprüsü\"nün yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sunulması planlanıyor.<br>
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\"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı\" olarak nitelendirilen proje için şantiyelerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 559`u mühendis, 4 bin 62 personel ile 550 iş makinesi çalıştı.<br>
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Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale Otoyolu Kesimi Yap-İşlet-Devret Projesi, 89 kilometre otoyol, 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometreyi buluyor.<br>
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Proje, Malkara yerleşiminin güneyi ile Şarköy'ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Sütlüce-Şekerkaya mevkilerindeki 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki'nin Şekerkaya mevkisine ulaşıyor.<br>
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bulunduğu otoyol hizmete alındığında İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri hayata geçirilmiş olacak.<br>
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Özellikleri itibarıyla \"simgelerin köprüsü\" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan \"dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü\" 1915 Çanakkale Köprüsü`nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti`nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlanmıştı.<br>
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Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz yapıldı. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde inşa edildi.<br>
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'1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece
"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece ışıklandırmayla beraber güzel görüntüler oluşuyor.
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​1915 Çanakkale köprüsü müjdeyle açıldı: İlk hafta geçişler ücretsiz olacak.

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