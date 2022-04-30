Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Bakan Muş duyurdu İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Muş duyurdu: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yaptığı açıklamada, "Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakan Muş duyurdu: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru
Arşiv

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracattaki yeni başarıyı sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Muş, Türkiye'nin ihracatta artık farklı bir kulvarda olduğunu belirtti.

Bakan Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İhracattaki başarımız çıtaları aşa aşa devam ediyor. Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon $ ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat."

Yeni yılın ilk ihracat rakamları açıklandı: Rekor kırıldı
EKONOMİ
Yeni yılın ilk ihracat rakamları açıklandı: Rekor kırıldı

İhracatta 18 ayda 16 rekor birden kırıldı
EKONOMİ
İhracatta 18 ayda 16 rekor birden kırıldı
Türkiyeden uzay atağı

Türkiye'den uzay atağı

İMECE hazır: Türk gençliğinin kızıl elması olacak.
Tek tek kontrol edildi

Tek tek kontrol edildi

​Bayram öncesi Eminönü esnafına şeker-çikolata-lokum denetimi.
Yunanistana tatbikat resti

Türkiye'yi hedef alan belgelerin ardından ​Türk Hava Kuvvetleri tatbikattan çekildi.

Bakan Muş 'Çıtaları aşa aşa devam ediyoruz' diyerek duyurdu.

Avrupa'nın en yüksek yapısında bayram temizliği.

Mikro klima özelliğiyle ilgi odağı oluyor.

Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

​Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı.

​Milyonlarca araç sahibi dikkat.

​Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Erdoğan ile bir kardeşlik yolu açtık.

​Pitbull saldırısı davasında yeniden tutuklama kararı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.