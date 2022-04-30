Bakan Muş duyurdu: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracattaki yeni başarıyı sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Muş, Türkiye'nin ihracatta artık farklı bir kulvarda olduğunu belirtti.

Bakan Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İhracattaki başarımız çıtaları aşa aşa devam ediyor. Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon $ ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat."

İhracattaki başarımız çıtaları aşa aşa devam ediyor.



Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon $ ihracat yaptı.



Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat.



İhracatta artık farklı bir kulvardayız.



İhracat;

✔ Üretim

✔ Yatırım

✔ İstihdam demektir. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) April 30, 2022

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