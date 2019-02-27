Ekonomi Bakan Pakdemirli açıkladı 53 milyar liralık ödeme yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli açıkladı: Çiftçiye 5.3 milyar liralık ödeme yapıldı

Bakan Pakdemirli açıkladı: 5.3 milyar liralık ödeme yapıldı

Çiftçiye ödenmemiş tarımsal destek kalmayacağını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bu zamana kadar çiftçilere ödenen rakamın ise 5.3 milyar lira olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Foto/Arşiv: Çiftçi
Foto/Arşiv: Çiftçi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devletin çiftçiye borcu kalmaması için ödemelerin yapıldığını söyledi.

Pakdemirli, "Tarımsal desteklerde ocakta 2,3 milyar lira, şubatta 3 milyar lirayı geçen, martta da buna benzer rakam ödenerek çiftçimize geçmişten hiçbir borcumuzun kalmamasını hedefledik.

Mart ayında ödenecek destekleri Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak ancak yem bitkileri desteği olarak toplamda 80 milyon lira ödeyeceğiz.

Ari işletme ve süt destek ödemelerine 1 Mart'ta başlıyoruz. Ari işletme desteği olarak 878 işletmeye 35,8 milyon lira, süt desteği olarak da 243 bin üreticiye 95 milyon lira ödenecek" dedi.

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