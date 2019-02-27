Bakan Pakdemirli açıkladı: 5.3 milyar liralık ödeme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devletin çiftçiye borcu kalmaması için ödemelerin yapıldığını söyledi.

Pakdemirli, "Tarımsal desteklerde ocakta 2,3 milyar lira, şubatta 3 milyar lirayı geçen, martta da buna benzer rakam ödenerek çiftçimize geçmişten hiçbir borcumuzun kalmamasını hedefledik.

Mart ayında ödenecek destekleri Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak ancak yem bitkileri desteği olarak toplamda 80 milyon lira ödeyeceğiz.

Ari işletme ve süt destek ödemelerine 1 Mart'ta başlıyoruz. Ari işletme desteği olarak 878 işletmeye 35,8 milyon lira, süt desteği olarak da 243 bin üreticiye 95 milyon lira ödenecek" dedi.

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