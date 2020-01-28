Ekonomi Bakan Selçuktan deprem bölgesi için katılım payı açıklaması Alınmayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ GENEL SAĞLIK

Bakan Selçuk'tan deprem bölgesi için 'katılım payı' açıklaması: Alınmayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya’da vatandaşlarımız prim borçlarına bakılmaksızın ve katılım payı ödemeksizin sağlık hizmeti alabilecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşların Elazığ ve Malatya’da sağlık hizmetlerine erişimde sorun yaşamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını açıkladı.

SORUN YAŞANMAMASI İÇİN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

  • Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, “Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya’da Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşlarımız ile bakmakla yükümlü olunan aile bireylerinin sağlık hizmetlerine erişimde sorun yaşamamaları için hastane, eczane ve optik işlemlerine ilişkin gerekli sistem çalışmaları tamamlandı.” dedi.

“SGK TARAFINDAN KARŞILANAN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN KATILIM PAYI ALINMAYACAK”

  • Bakan Selçuk, “Elazığ ve Malatya illerimizdeki tüm genel sağlık sigortalılarımız ve bunların bakmakla yükümlü olduğu vatandaşlarımızdan muayene, ilaç, optik, ortez/protez ve diğer tıbbi malzeme katılım payları 30/4/2020 tarihine kadar alınmayacaktır.” değerlendirmesini yaptı.

Elazığ ve Malatya’daki kamu ve özel sektör işverenleri ile Genel Sağlık Sigortalarının prim borçlarının son ödeme tarihlerinin 30 Nisan 2020’ye kadar ertelendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, şu açıklamayı yaptı:

  • “Prim borçlarına bakılmaksızın 30/4/2020 tarihine kadar bu illerdeki tüm genel sağlık sigortalılarımız ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler kamu/özel ayrımı yapılmaksızın tüm sağlık hizmet sunucularından muayene ve tedavilerini yaptırabilecekler. Ayrıca ihtiyaç duyulan ilaçları anlaşmalı eczanelerden, ortez/protez ve diğer tıbbi malzemeleri ise anlaşmalı firmalardan ücretsiz temin edebilecekler. Arama kurtarma çalışmaları sonrasında hep beraber Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremin yaralarını sarmaya devam edeceğiz.”
Çindeki Türkler nasıl getirilecek?

Çin'deki Türkler
nasıl getirilecek?

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması.
Filistini parçalama planı

Filistin'i parçalama planı

Trump, ​ABD'nin Ortadoğu haritasını açıkladı.
Marmariste korkutan deprem

Marmaris'te korkutan deprem

5.4'lük deprem Yunanistan'da da hissedildi.
7 anlaşma imzalandı

7 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de.
Beşiktaş'ta <br>'Sergen' dönemi

Beşiktaş'ta
'Sergen' dönemi

Efsane isim yarın takımın başında idmana çıkacak.
İnsanlık trajedisi

İnsanlık trajedisi

MSB, İdlib'de sivillere yapılan saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

MİT Kosova'da yakalamıştı

MİT Kosova'da yakalamıştı

​Türkiye'ye getirilen FETÖ sanığının hapis cezası belli oldu.

Tüm okullar tatil!

Tüm okullar tatil!

Öğrencilere 'evden çıkmayın' uyarısı yapıldı.
Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

4.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul ile birçok ilde hissedildi.
Hedefleri Fidan!

Hedefleri Fidan!

İsrail gazetesinden skandal: Süleymani yerin altında şimdi Fidan'a odaklanma zamanı.
Kahramanın<br> evi de hasar görmüş

Kahramanın
evi de hasar görmüş

Yardımları 'Allah rızası için yaptım' diyerek reddetti.
Deprem<br>habercisini buldu

Deprem
habercisini buldu

​Balıkesirli kaşiften müthiş iddia: Huzursuz ediyor.
Enkazlarda<br>5 kişiye ulaştı

Enkazlarda
5 kişiye ulaştı

Arama kurtarma köpeği Altar, enkaz altında kokular alıp bildiriyor.
Elazığ'a ulaştı

Elazığ'a ulaştı

​Deprem sonrası vatandaşlar vagonlarda kalmaya başladı.
Koronavirüs dünyaya buradan yayıldı

Koronavirüs dünyaya buradan yayıldı

Virüsü dünyaya yayan vahşi hayvan pazarı 1 Ocak'ta kapatıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.