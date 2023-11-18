Bakan Şimşek: Bizim hükümetlerimizin en önemli özelliği hizmet siyaseti yapıyor olması

Bakan Şimşek, “Baba ocağım Batman’da olmaktan mutluluk duyuyorum. Valimiz ve Milletvekilimiz çok güzel bir çalışma yapmışlar. Batman’ın bütün ulaşım sorunlarını bize sundular. Birçok projeyi değerlendirme fırsatımız oldu. Son 20 yılda her alanda olduğu gibi özellikle ulaşım altyapıda Batman büyük bir ilerleme sağladı. Birçok sorunun köklü çözümünü ürettik. Önümüzdeki dönemde yine bu yatırım seferberliği devam edecek. Bizim hükümetlerimizin en önemli özelliği hizmet siyaseti yapıyor olmamızdır. Hizmet siyaseti esastır çünkü biz halkımızın, milletimizin hizmetkarıyız. Cumhurbaşkanımızın felsefesi bu. Bu çerçevede de önümüzdeki yıllarda yoğun bir şekilde diğer illerimizde olduğu gibi Batman’a da hizmet noktasında büyük bir çaba içerisinde olacağız. Şuanda Batman’da devam eden projelerin tamamı 13 buçuk milyar liradır. Çok ciddi bir rakamdır. Sadece ulaşım konularını ağırlıklı olarak bugün konuştuk ama Batman’nın önemli bir sanayi üssü olmasında da çok ciddi bir proje ve çalışmalar var. Onu ayrı bir dönemde bu konuları paylaşacağız. Bugünkü esas konumuz ulaştırma altyapısı. Bakanımızın da burada olması şehrimiz için bir fırsattır” diye konuştu.