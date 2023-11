Bakan Şimşek: Bizim hükümetlerimizin en önemli özelliği hizmet siyaseti yapıyor olması

Yıldız Holding’in her yıl Kasım ayında kutladığı geleneksel “Mutlu Et Mutlu Ol Günü”ne bu yıl, Cumhuriyetin 100. yılı coşkusu damga vurdu. Gün boyu gerçekleştirilen toplumsal fayda odaklı faaliyetlerin yanı sıra, sanatın her alanına katkı sağlayan Yıldız Holding, bu sene, arkeolojik eserlerin yer aldığı yeni koleksiyon sergisinin açılışını da gerçekleştirdi.