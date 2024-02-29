Bakan Şimşek: Daha nitelikli büyümeye doğru yol alıyoruz milli gelirimiz 1,1 trilyon doları aştı

Böylece büyüme 2023 yılında Orta Vadeli Program’ın (OVP) üzerinde yüzde 4,5 gerçekleşirken, milli gelirimiz 1,1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir ise bir önceki yıla göre 2 bin 450 dolar artarak 13 bin 110 dolara yükseldi.