Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteği yıl sonuna kadar uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek.