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Ekonomi

Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteği yıl sonuna kadar uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek" ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakan Şimşek, Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğinin yıl sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

17:36 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek.

'Stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz'

Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz."




#Mehmet Şimşek
#Kur Korumalı Mevduat
#TCMB
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