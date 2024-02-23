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Ekonomi

Bakan Şimşek Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkacağını açıkladı: Son aşamaya gelindi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini belirterek, "FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor" dedi.

19:44 - 23/02/2024 Cuma
Güncelleme: 20:01 - 23/02/2024 Cuma
AA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın bugün gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında alınan karara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Toplantıda Türkiye'ye ilişkin alınan karara işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"FATF ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı'nın tüm maddelerini tamamladığı kararına varmıştır. Böylece ülkemizin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Prosedür uyarınca FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor."

Şimşek, bugün gelinen aşamanın, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda, başta Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların yürüttüğü yoğun çalışmaların sonucu olduğuna işaret ederken
, "Bu başarılı sonucun elde edilmesinde emeği geçen başta MASAK olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum." i
fadesini kullandı.


#FATF
#Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
#Mali Eylem Görev Gücü
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