Bakan Şimşek'ten AB'ye 'Gümrük Birliği Anlaşması'nı güncelleme' çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Şimşek, Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen "Yarının Avrupası: Sınamalarla Yüzleşmek ve Geleceği Şekillendirmek" başlıklı panelde konuştu.
Neue Zürcher Zeitung muhabiri Ivo Mijnssen'in moderatörlüğünde düzenlenen panele, Singapur Devlet Bakanı Sinn Ann, Dünya Ekonomi Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna'ya Yönelik Yardımlar ve Yeniden İnşadan Sorumlu Özel Temsilcisi Pierre Heilbronn katıldı.
Şimşek, şöyle devam etti:
Gümrük Birliği Anlaşması genişletilebilir
"Biz üzerimize düşeni yapmak istiyoruz ve AB entegrasyon sürecini sağlamak istiyoruz." diyen Şimşek, Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinin hem birlik hem de Türkiye için son derece faydalı olacağına inandığını söyledi.
Şimşek, yakın vadede de AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Anlaşması'nın hizmetleri ve tarım ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğine inandığını belirterek, "Birkaç sene önce Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin faydaları üzerine bir araştırma yapıldı. Sonucunda bunun AB'ye büyük faydası olduğu ortaya çıktı. Ağacın alçaktaki dallarındaki meyvelerinden (yakın vadeli hedeflerden) başlayarak yeniden görüşebiliriz" diye konuştu.
"Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz"
Şimşek, Türkiye'nin AB ile üyelik sürecinin 1963 yılından bu yana devam ettiğini hatırlatarak şunları kaydetti:
Şimşek, AB'nin genişlemesine ilişkin korkuların daha çok politik sebeplere dayandığını, Birliğin genişleyerek yeni üyeler kazanmasının ve bu üyelerle ilişkilerini güçlendirmesinin son derece önemli olduğunu belirtti.