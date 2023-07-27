Bakan Şimşek'ten AB'ye 'Gümrük Birliği Anlaşması'nı güncelleme' çağrısı

"Bence bugünün bağlamında, Türkiye'nin Avrupa'nın dönüştürücü gücüne ihtiyacı olduğu kadar sizin (AB) de Türkiye'ye ihtiyacınız var. AB ve Türkiye küresel ortak değerlere sahip. Bu nedenle Türkiye, AB ile sıkı ilişki içinde olmak istiyor. Türkiye, önde gelen en güçlü NATO üyelerinden biri ve güvenilir bir ülke olmuştur. Türkiye, Batı'nın güvenliği için kritik öneme sahip olmaya devam ediyor. Bu nedenle uzun vadeli güvenlik, Avrupa Birliği enerjisi gibi alanlarda birçok yönden çözümün bir parçası olabiliriz. Yenilenebilir enerjiden yeşil enerjiye geçiş için çok zorlayıcı bir durum olduğunu biliyorum"