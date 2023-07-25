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Ekonomi

Bakan Tunç: 1 Eylül'de kira davalarında 'zorunlu arabuluculuk' dönemi başlıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kiralara yüzde 25 artış sınırı getiren düzenlemenin 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldığını hatırlatarak, "1 Eylül'de kira davalarında 'zorunlu arabuluculuk' dönemi başlıyor. Kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunlu olacak" dedi.

12:02 . 25/07/2023 Salı
DHA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tunç, kiralara yüzde 25 artış sınırı getiren düzenlemenin hatırlatılması üzerine,
"Geçen yıl Borçlar Kanunu'na eklenen geçici maddeyle konut kira sözleşmelerinde yıllık kira artışı azami yüzde 25 olarak sınırlandırılmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen yasal düzenlemeyle bu süre 1 Temmuz'dan itibaren 1 yıl daha uzatıldı. Konut kira sözleşmelerinde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yıllık kira artışı yüzde 25'i geçemeyecek. 1 Eylül'de kira davalarında 'zorunlu arabuluculuk' dönemi başlıyor. Kiracı veya kiralayanın kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu olacak. İş hukukundan doğan davalar, ticari davalar, tüketici davalarında uygulanan zorunlu arabuluculuk kapsamına 1 Eylül itibariyle kira davalarının yanı sıra kat mülkiyetinden doğan davalar, komşuluk hukukundan doğan davalar, ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar da alınıyor. Kira uyuşmazlıklarının mahkemeye intikal etmeden arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşması, tarafların daha az masrafla ve daha hızlı ve barışçıl bir yöntemle uzlaşmalarını sağlayacak. Bu durumda mahkemelerin iş yükü de azalmış olacak
" dedi.



#Yılmaz Tunç
#Adalet Bakanlığı
#kira
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