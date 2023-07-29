Bakan Uraloğlu: İlk 6 ay havayolu ile yük taşıma yüzde 1,6 arttı

Bakan Uraloğlu, "Günümüzde mesafe fark etmeden, dünyanın bir yerinden bir başka yerine yapılan yük taşımacılığı, havayolları ile en kısa sürede teslim edilecek noktaya ulaşmakta ve bu durum ticaret sektörü için pek çok avantajı beraberinde getirmekte. 2022’nin ilk 6 aylık döneminde yük trafiği iç ve dış hatlarda toplam 1 milyon 818 bin 169 ton. 2023 haziran sonunda iç ve dış hatlarda toplam 1 milyon 846 bin 483 tona ulaştı. Böylece 2023’ün ilk 6 aylık verileri, önceki yılın aynı ay verilerine göre yüzde 1,6 artış gösterdi. Dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde uçak ve kargo taşımacılığında önemli ölçüde düşüşler yaşanmıştı. Önümüzdeki dönemde yük miktarında ise yüzde 6 artış hedefliyoruz" dedi.