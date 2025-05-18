Bakan Uraloğlu'ndan süper hızlı tren projesi açıklaması: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek

"6 bin 101 kilometre yol vardı ve sadece 6 il birbirine bağlıydı ve şehirlerarasındaki ortalama hız 40 kilometre/saatti. Aşağı yukarı 8,5 milyon araç vardı. Bugün otoyollar dahil 29 bin 700 kilometre bölünmüş yolumuz var. Araç sayımız 32 milyonu geçti. Ortalama hızımız da 90 kilometreye gelmiş durumda. Ülkemizin en yoğun güzergahlardaki otoyol çalışmalarımızı bitirdik. Yaklaşık 3 bin 800 kilometre. Yapımı devam eden Çanakkale, Ankara, Antalya Alanya, Mersin, Hatay ve İstanbul'da işlerimiz var. 8 bin 500 kilometreye otoyol ağını çıkarttığımızda genel anlamda Türkiye'nin otoyol ihtiyacını da karşılamış olacağız."