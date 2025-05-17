Uluslararası 2 turistik tren İstanbul'a geliyor

Bakan Uraloğlu, bu yılın ilk seferinde de 16 vagonlu trenin, Paris-İstanbul yönünde 67 yolcusu, İstanbul-Paris yönünde ise 37 yolcusu bulunduğunu belirterek, "Avrupa'nın birçok ülkesini kapsayan güzergahın en güzel destinasyonlarından biri de İstanbul. Fransa-Almanya-Avusturya- Macaristan-Romanya-Bulgaristan-Türkiye güzergahında işletilen Simplon Orient Ekspresi bu yıl 4 Haziran'da İstanbul'a ulaşacak. Dönüş yolculuğu ise 6 Haziran'da başlayacak" dedi.







