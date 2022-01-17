Ekonomi Bakan Varank duyurdu Türk otomotiv endüstrisinde rekor ihracat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Varank duyurdu: Türk otomotiv endüstrisinde rekor ihracat

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada, "Geçen yıl Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari araç satıldı. Ülkemizde üretilen 937 bin araç da ihraç edildi. Türk otomotiv endüstrisi 2021 yılını 29,8 milyar dolarlık ihracatla kapattı" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Varank duyurdu: Türk otomotiv endüstrisinde rekor ihracat
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2021 yılında 2020 senesine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 15, euro bazında ise yüzde 12 oranında arttı. 2020 yılında, toplam otomotiv ihracatı 29,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 0,4 oranında azalarak 9,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 3 azalarak 7,9 milyar euro oldu.

  • Aynı dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 10 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 25 oranında arttı.

Sosyal medya hesabından paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Geçen yıl Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari araç satıldı. Ülkemizde üretilen 937 bin araç da ihraç edildi. Türk otomotiv endüstrisi 2021 yılını 29,8 Milyar Dolarlık ihracatla kapattı."

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