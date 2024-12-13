Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırılıyor

Toplam 1 milyar 445 milyon 424 bin TL tarımsal destekleme ödemesi yatırıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 milyar 445 milyon 424 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor.
"Tarımın gücüne güç katıyoruz"
"Tarımın gücüne güç katıyoruz"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu X'teki hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Üreticimizi destekliyor, tarımın gücüne güç katıyoruz. Toplam 1 milyar 445 milyon 424 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun"
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#İbrahim Yumaklı
#tarımsal destek ödemesi