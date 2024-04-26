Bakan Yumaklı'dan çiftçilere müjde: 4,4 milyar tutarında destek ödemeleri başladı

Yumaklı, ödemeler kapsamında 3 milyar 344 milyon 15 bin lira buzağı desteği, 1 milyar 11 milyon 71 bin 779 lira çiğ süt desteği, 32 milyon 155 bin 447 lira lisanslı depoculuk desteği, 29 milyon 216 bin 20 lira hayvan gen kaynakları desteği, 10 milyon 42 bin 754 lira sertifikalı tohum üretim desteği ve 9 milyon 320 bin lira düve alım desteğinin yer aldığını belirtti. Ayrıca, buzağı ve süt desteği ödemelerine ilişkin takvim bulunduğunu aktaran Yumaklı, ödemelerin T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası son haneleri dikkate alınarak 26 Nisan, 3 Mayıs ve 10 Mayıs günleri saat 18.00'den itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı.