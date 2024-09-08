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Ekonomi

Bakanlık müjdeyi duyurdu: Çiftçilere destek ödemesi yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 406 milyon 577 bin liralık destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

16:55 - 8/09/2024 Pazar
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Çiftçilere 406,6 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi yapıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"406 milyon 577 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun"
ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda destekleme ödemesinin detaylarına da yer verildi.

Buna göre, bireysel sulama sistemlerine 187 milyon 735 bin 315 lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 117 milyon 717 bin 485 lira, ipek böceği yetiştiriciliğine 100 milyon 449 bin 600 lira, hayvan gen kaynakları çalışmalarına 674 bin 600 lira destek sağlandı.



#Tarım ve Orman Bakanlığı
#çiftçi
#destekleme ödemesi
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