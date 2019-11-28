Ekonomi Balık pastırması üretti Kilosunu 350 TLden Türkiyenin dört bir yanına satıyor
İŞ DÜNYASI

Balık pastırması üretti: Kilosunu 350 TL'den Türkiye'nin dört bir yanına satıyor

Balık pastırması üretti: Kilosunu 350 TL'den Türkiye'nin dört bir yanına satıyor

Antalya'da Türkiye'nin ilk balık pastırmasını üreten Ahmet Akbaş, pastırmayı Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Kilosu 350 TL olan balık pastırması, 150 TL'ye satılan dana pastırması kadar beğeniliyor.

Haber Merkezi DHA
Hobi olarak yaptığı balık pastırmaları beğenilince üretime geçti.
Hobi olarak yaptığı balık pastırmaları beğenilince üretime geçti.

Antalya'da sağlık sektöründe çalışan Ahmet Akbaş, memleketi Çanakkale'ye gittiğinde ağabeyinin yaptığı balık pastırmasını çok beğenerek, kendisi için pastırma yapmaya başladı. İlk denemesinde başarısız olan Akbaş, defalarca denemesinin ardından kendi tarifini buldu.

Hobi olarak yaptığı pastırmalar yakınları tarafından çok beğenilince, pastırma yapımı için uygun balık türlerini araştırdı. Japonya'ya ihraç edilen akya ve orkinos balıklarını alan Akbaş, balık pastırması üretimine başladı.

DHA
Antalya'da Türkiye'nin ilk balık pastırmasını üreten Ahmet Akbaş, pastırmayı Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

100 kilo balıktan 35 kilo pastırma

Balık pastırmasının, kilosu 350 TL'den Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiğini belirten Akbaş, "Aslen 8 yıldır sağlık sektöründe çalışıyorum. Bu işe hobi olarak deneme amaçlı başladım. Tadına bakan herkes beğenince üretmeye başladım.

Japonya'ya ihraç edilecek akya ve orkinos balıklarından alıyorum. Hazırlanma süreci yaklaşık 35 gün. Balığın 15 günü tuzda bekleyerek geçiyor, daha sonra buzlu suya giriyor. Suyu belli derecelerde tutmak gerekiyor. Ardından çemenlenip kurutmaya giriyor. Tekrardan çemenleyip kurutunca pastırma haline geliyor.

  • 100 kilo balıktan 35 kilo pastırma üretiliyor. Hazır hale gelen pastırmalar öncelikle bağımsız bir şirkete gıda analizine gönderiliyor. Analizin ardından süreci biten pastırmalar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor" dedi.

DHA
Kilosu 350 TL olan balık pastırması, 150 TL'ye satılan dana pastırması kadar beğeniliyor.

"Mevzuatta henüz yeri yok"

Şu ana kadar pastırmanın tadına bakanlardan olumsuz tepki almadığını belirten Akbaş, “Ürünü alan herkes beğeniyor ve istemeye devam ediyor. Mevzuatta henüz balık pastırmasının yeri yok. 6 ay önce gerekli makamlara başvurularımı yaptım. Cevap olarak füme tesisi kurmam söylendi. Ancak yaptığım işin fümelemeyle ilgisi yok. Bu ürün fırın kullanılmadan tamamen kuru ortamda üretiliyor" diye konuştu.

DHA
100 kilo balıktan 35 kilo pastırma üretiliyor.

"Dana pastırmasına benziyor"

Balık pastırmasının tadına bakan Görken Güner, "Sadece çok hafif bir balık tadı geliyor. Onun dışında çemeni ve baharatlarıyla dana pastırmasına benziyor" dedi.

Balık pastırmasının deniz mahsullü makarnalarda kullanılabileceğini söyleyen Mustafa Dereli de “Genel olarak dana pastırma ile aynı baharatlar kullanılmış. Arkadan balığın o denizimsi tadı da geliyor. Tadı güzel, ben beğendim" diye konuştu.

Bu da hindi pastırması
FOTOĞRAF 5
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinin Necip Fazıl Mahallesinde 10 yıldır ikamet eden Mustafa Uludağ (55), eşi Aysel Uludağ ile birlikte pastırma fiyatlarının yüksek olması nedeniyle evlerinin mutfağında hem kendileri hem de akraba ve dostları için hindi pastırması yapıyor.
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Hindi göğsü ve Maraş biberinin karışımıyla geliştirdikleri hindi pastırmasının koku yapmadığını belirten Mustafa Uludağ “Pastırmayı eşimle birlikte yapıyoruz ama bunun sırrı ince ince doğranmasıdır.
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Yapmak kadar doğramakta bir sanattır. Kayserili bir hemşehrimizin pastırması çalınmış. İş yeri sahibi eyvah eyvah derken, 'çaldığı pastırmaya acımıyorum da, bunu doğrayamayacak ona üzülüyorum' demiş. Bunu yiyen adamda grip diye bir şey kalmaz. Biz bunun içine çemen koymuyoruz. Eşimin özel bir formülü var onu uyguluyoruz. Kayserili hemşehrilerim bana kızmayın. Sizin yaptığınız dünyada marka oldu. Bizimki gariban işi. Sizinki biraz pahalı bizde hindiden yapıyoruz. Ucuz oluyor millette yiyor” dedi.
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Mustafa Uludağ'ın eşi Aysel Uludağ, kendilerine özgü pastırmanın tarifini söylerken, şimdilik ailesi ve akrabaları için pastırma yaptığını söyledi.
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Bu da hindi pastırması
Bu da hindi pastırması
Pastırma fiyatlarının yüksekliğinden yakınan emekli bir asker ile eşi, hindi göğsünden pastırma üretti.
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