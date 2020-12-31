Ekonomi Balon balığı 180 bin lira kazandırdı 24 günde 36 bin tane yakaladılar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Balon balığı 180 bin lira kazandırdı: 24 günde 36 bin tane yakaladılar

Antalya'da, Tarım ve Orman Bakanlığınca, istilacı bir tür olan balon balığı avcılığına ilişkin tebliğin yayınlanmasının ardından Antalyalı balıkçılar 24 günde 36 bin balon balığı yakaladı. Bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapma süresi sona erdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Antalya'da balıkçılar 24 günlük sürede 36 bin balon balığı kuyruğunu il müdürlüğü yetkililerine teslim etti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, uygulamanın amacının, sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balıklarından "Lagocephalus sceleratus" türünün ekosistemdeki yoğunluğunu azaltmak olduğunu söyledi.

Resmi gazetede yayınlandı: Balon balığı avlayana para verilecek
EKONOMİ
Resmi gazetede yayınlandı: Balon balığı avlayana para verilecek

"Hedef bir milyon balon balığıydı"

Antalyalı balıkçıların 24 günlük sürede uygulamaya ilgi gösterdiğini aktaran Coşkun, "Kentte havaların son dönemlerde kötü gitmesi nedeniyle balıkçılar denize fazla açılamadı. Hedef 1 milyon balon balığıydı. 4 Ocak itibarıyla desteklemeye ilişkin askıları ilana çıkartacağız. Ardından balıkçılara ödemelere başlayacağız. Bize gelen kuyruklar, çevre atık yönetmeliği kapsamında imha edilecek." diye konuştu.

Balon balığının kuyruğunu getirene para verilecek: Ek gelir olacak
HAYAT
Balon balığının kuyruğunu getirene para verilecek: Ek gelir olacak
  • Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birlik Başkanı Cengiz Balta, balon balığı kuyruk alımının balıkçılara destek olduğunu dile getirdi.

Popülasyon azaldı

Önümüzdeki yıl desteklemenin yıl boyunca yapılmasını istediklerini anlatan Balta, "Destekleme tüm yıla yayılırsa, balıkçılar balon balığına özel ağlar yapabilir. Nisan ve mayıs aylarında bu balığın popülasyonu da artıyor. O dönemlerde çok daha fazla yakalanacak ve popülasyonu azalacaktır. 36 bin kuyruğun bile popülasyonu azalttığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuyruğu 5 lira ödemeli balon balığı kuyruğu teslimatı başladı: Poşetimde 400 adet balon balığı kuyruğu var
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Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'deki balıkçıların ağlarına kadar zarar veren, hatta kendi türünü bile yiyen balon balığı, ekonomiye kazandırılıyor. Denize açılan balıkçılar tuttukları balon balığının kuyruğunu keserek ibraz etmeleri durumunda kuyruk başına 5 lira ödeme yapılıyor.
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Turizm kenti Antalya'nın balıkçı barınağında bu uygulamaya bugün itibarıyla başlandı. Sabah erken saatlerde balıkçı barınağına ellerindeki poşetlerle balon balığı kuyruğu getiren balıkçılar, balık satış noktasında sıraya girdi.
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından poşetten çıkarılan balık kuyrukları, tek tek incelendi. Bu incelemede balon balığının en belirgin özelliği olan deri kısmının benekli olmasına dikkat edildi.
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Sayılan kuyruklar başına 5 lira ödeme yapılması için tutanak tutuldu. Görevliler kuyrukların olduğu poşetlerin ağızlarını mühürleyerek, tutanak altına aldı. Balıkçılara ödemelerin daha sonra yapılacağı bildirildi.
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Sabah erken saatte balık satış noktasına geldiğini söyleyen Ahmet Telçekiç, Poşetimde 400 adet balon balığı kuyruğu var. Burada görevliler sayıp kuyruk başına 5 lira ödeme yapacak dedi.
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Balıkçı Ümit Durmaz ise 200 kadar balon balığı kuyruğu getirdiğini belirterek, Bu balıklar bize yıllarca zarar verdi. Ne olta ne ağ kaldı. Tutabildiğim kadarıyla getirdim. Özellikle balon balığı avlamak için denize açılmıştım diye konuştu.
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Kuyruğu 5 lira ödemeli balon balığı kuyruğu teslimatı başladı: Poşetimde 400 adet balon balığı kuyruğu var
Antalya'da, her balon balığı kuyruğu için 5 lira ödenmesine ilişkin uygulama kapsamında çok sayıda balıkçı, getirdikleri balon balığı kuyruklarını görevlilere teslim etti.


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