Bankacılık sektörünün büyüklüğü 23,5 trilyon lira oldu

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2022 sonuna göre yüzde 54 artarak 11 trilyon 677 milyar 135 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 67,4 yükselerek 3 trilyon 969 milyar 830 milyon liraya çıktı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşti.