Bayram ikramiyesi 5 bin liraya çıkıyor

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni "mali torba" kanun teklifinde sona gelindi. Ramazan Bayramı öncesi emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin artırılması, paketin en önemli maddesinin oluşturuyor. Milyonlarca emelilinin merakla beklediği ikramiye rakamının söz konusu teklifle netleşmesi bekleniyor. Teklifin pazartesi ya da salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na (TBMM) sunulacağı ifade edildi.

17,7 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Ramazan Bayramı'na 20 günden az bir zaman kala gözler emeklilerin alacağı bayram ikramiyesine çevrildi. Halen 4 bin lira olarak ödenen ikramiyenin yüzde 25 artışla 5 bin liraya çıkarılması planlanıyor. Yaklaşık 17 milyon 783 bin emekliyi ilgilendiren düzenlemeye ilişkin etki analizinin tamamlanmasının ardından rakam netleşecek. AK Parti kaynakları, emeklilere yönelik iyileştirmenin torba teklif içinde yer alacağını belirtirken, düzenlemenin Meclis'e sunulacak metinde netlik kazanacağı ifade etti.

BEDELLİ ASKERLİK VE VERGİ DÜZENLEMELERİ

Edinilen bilgilere göre, bedelli askerlikten yararlanma ve ödeme koşullarına ilişkin bazı iyileştirmeler de pakette yer alacak. Ayrıca vergi düzenlemeleri konusunda vatandaş lehine adımlar atılması için çalışma yürütüldüğü belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verimsiz vergi istisna ve muafiyetlerini kaldırma politikası çerçevesinde bazı kurumlara tabii vergi müellifliklerinin kaldırılması da öngörüldü. Teklifin vergi düzenlemeleri programıyla paralel yürüdüğü görüldü.

DEPREM KONUTLARINA ÖZEL DÜZENLEME

Öte yandan deprem bölgesindeki vatandaşları yakından ilgilendiren düzenlemeler de söz konusu yasa teklifinde yer alacak. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz haftalarda deprem bölgesinde inşa edilen konutlarına ilişkin ödeme planıyla ilgili düzenlemenin de teklifte yer alacağı öğrenildi.

Buna göre, hak sahiplerinden toplam 484 bin lira tahsil edilmesi öngörülüyor. Böylece vatandaşlar evlerini alabilecek. Ödemelerin uzun vadeye yayılması ve taksitlerin vatandaşın ödeme gücüne göre belirlenmesi planlanıyor. Bu düzenlemeyle, depremzedelerin barınma sürecinin kalıcı şekilde çözülmesi amaçlanıyor. Depremzede vatandaşlarının barınma ile ilgili sorunlarının çözülmesi ve uygun şartlarla konut edinmelerinin iyileştirilmesi adına yasanın önemine dikkat çekildi.











