Bayramda 20 milyon kişi seyahate çıkacak: 100 milyar liralık harcama bekleniyor

Bu yıl hem seçim sonrası hem de 5 Nisan'daki okulların ara tatiliyle birleşen Ramazan Bayramı tatilinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 gün ilan edilmesiyle Türkiye genelinde yoğun seyahat hareketi bekleniyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ramazan Bayramı'nın bu yıl 9-12 Nisan tarihlerine denk geldiğini belirterek, “İlk ve orta öğretimdeki öğrenciler ise ikinci ara tatil için 5 Nisan'da son dersi yapıp 6 Nisan'da ara tatile girecek, 15 Nisan'da ders başı yapacak. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması kararını, iki tatilin tam olarak birleşmesi açısından son derece kıymetli buluyoruz. Açıklamanın erken yapılması da bayrama kadar olan süreçte vatandaşlarımızın ve seyahat acentelerimizin planlamalarını yapabilmelerine olanak sağladı" dedi.





20 MİLYON KİŞİLİK SEYAHAT





Bu dönemde memleket ve akraba ziyaretleri dahil olmak üzere 20 milyon civarında kişinin seyahat gerçekleştirmesini beklediklerini söyleyen Firuz Bağlıkaya, "Bunların 2 milyonluk bölümünü doğrudan turizm hareketleri oluşturacak. Turizm tesislerine giriş sayısının 1,5 milyon düzeyinde olmasını, diğer konaklama türleri de eklenince turistik konaklama sayısının 2 milyon sayısına ulaşmasını bekliyoruz. Ara tatil ve bayram tatili dönemindeki memleket, akraba ziyaretleri ile turizm hareketliliğini kapsayan tüm seyahatlerin oluşturacağı ekonomik hacmin ise toplamda 100 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz” diye konuştu.





KÜLTÜR TURLARINA İLGİ YÜKSEK OLACAK





Bayram tatilinde seyahat acentelerinin her bütçeye uygun yurdun dört bir yanını kapsayan alternatif turlar oluşturduğunu dile getiren Bağlıkaya, “Akdeniz bölgesindeki otellere, doğa ve kültür turlarına ilgi çok yüksek. Kültür turlarında GAP, Karadeniz ve Kapadokya turları öne çıkıyor. Seyahat acentelerimiz 3, 4 ve 5 gecelik turları vatandaşlarımızın beğenilerine sundu. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla 6-7 gecelik turlar da talep görmeye başlayacak. Şu anda yoğunluk 3 ve 4 gecelik turlarda. Bayramda yurt içi turlarda üç gecelik otobüslü kültür turları kişi başı fiyat 8 bin TL'den, 5 gecelik turların ise 11 bin TL'den başlıyor. Uçaklı yurt içi turlarda fiyat ortalaması 15 bin TL'ye yükseliyor" ifadelerini kullandı.





YURT DIŞI TURLARINDA VİZE SIKINTISI





Yurt dışı turlarda vize konusunda yaşanan sıkıntıların devam ettiğini vurgulayan Bağlıkaya, “Bu nedenle Avrupa ülkelerine gitmek isteyip vize başvurusu reddedilen vatandaşlarımızın, vizesiz Balkan turlarına, Mısır gibi destinasyonlara yöneldiğini görüyoruz. 3 gece 4 gün ve 4 gece 5 günlük turlar daha çok talep görüyor. Yurt dışı turlarda fiyatlar kişi başı 400 euro'dan başlayıp, destinasyonun uzaklığına ve ulaşım aracına göre değişiklik gösteriyor. Ortalama tur fiyatı ise 1000 euro düzeyinde" dedi.





HERKES YORGUN, TATİL YAPMA İSTEĞİ ARTTI





Ekonomik gündem, savaşlar ve seçim sürecinin herkesi yorduğunu belirten Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz ise bayram tatilinin dokuz ilan edilmesinin tüm bu etkenlere bağlı vatandaştaki tatil yapma isteğini artırdığını söyledi. Seçimin hemen ertesinde gelecek 9 günlük tatilde öncelikle siyasilerin mutlaka dinlenmesi ve tatil yapması gerektiğini ifade eden Yavuz, “Dertleri, sorunları çözmek için onların ruh ve sağlık durumunun iyi olması gerek. Bizler de vatandaş olarak aylardır seçim süreci sarmalında yuvarlanıp duruyoruz. Üstüne bir de ekonomik çalkalanmalar hepimizi çok yordu. Tek çaresi var, birkaç gün başka diyarlara gitmek, tatil yapmak" diye konuştu.





'HERKESİN ŞARTLARINA UYGUN TATİL İMKANI YARATMAK MÜMKÜN'





Bütçe konusunda biraz araştırma yapıldığında, herkesin şartlarına uygun tatil imkanı yaratmanın mümkün olduğunu dile getiren Yavuz, “İlk yapılması gereken bütçeyi belirlemek. Ardından bu bütçeye göre kullanılacak araç, gidilecek tatil bölgesi, kalınacak konaklama ve gezilecek yerler tespit edilebilir. Bu bayram 20 milyon kişinin seyahate çıkacağı ve 100 milyar TL harcama yapacağı tahmin ediliyor. Yani tüm şartlara rağmen her beşimizden biri bu bayramda yollarda olacak. Ege'den Karadeniz'e, Marmara'dan Güneydoğu Anadolu'ya yurdun tamamında büyük bir bayram hareketliliği yaşanacak" dedi.























