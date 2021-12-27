Ekonomi BDDKdan sosyal medyadan kur hareketlerini manipüle eden 26 kişiye suç duyurusu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK'dan sosyal medyadan kur hareketlerini manipüle eden 26 kişiye suç duyurusu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla toplamda 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
BDDKdan sosyal medyadan kur hareketlerini manipüle eden 26 kişiye suç duyurusu
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BDDK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla Bankacılık Kanunu'nun 74. maddesinde yer alan, "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" hükmüne aykırı davrandığı belirlenen 21 gerçek kişi ve sosyal medya kullanıcısı hakkında 162. madde kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.

İşte hakkında işlem yapılacak o isimler;

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun suç duyurusu üzerine, eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ile Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında soruşturma başlatmıştı.

BANKACILIK KANUNU 74'ÜNCÜ MADDE NE DİYOR?

BDDK tarafından vurgusu yapılan maddede şu ifadeler yer alıyor:

  • "Madde 74 (İtibarın korunması) - Basın Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla; bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz."

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