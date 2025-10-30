BES'ten 388 bin emekli

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplam fon tutarı 1,7 trilyon lirayı aştı. BES kapsamında katılımcıların fon tutarı 1 trilyon 508 milyar 279,5 milyon lira olarak hesaplandı. Devlet katkısı 195 milyar 558 milyon lira olurken, toplam fon tutarı 1 trilyon 703 milyar 837 milyon liraya ulaştı. Sistem kapsamında katılımcı sayısı 9 milyon 939 bin 790 kişiye, sözleşme sayısı ise 12 milyon 349 bin 184 adede çıktı.

Bununla birlikte, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) kapsamında çalışanların fon tutarı 109 milyar 584 milyon lira, devlet katkısı 7 milyar 451 milyon lira oldu. Böylece OKS'de toplam fon tutarı 117 milyar 36 milyon liraya yükseldi. Sistemde çalışan sayısı 7 milyon 733 bin 954 kişi, sertifika sayısı 11 milyon 781 bin 491 adet olarak gerçekleşti. Her iki sistemin toplam fon tutarı 1 trilyon 820 milyar 874 milyon lirayı, toplam çalışan sayısı ise 17 milyon 673 bin 744 kişiyi buldu. Haziran 2025 itibarıyla sistemden emekli olan katılımcı sayısı 388 bin 390 kişiye ulaştı.