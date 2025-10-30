Sosyal konutlar için gelir sınırı 127 bin TL

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 konut inşa edilecek. Projenin şartları arasında en çok merak edilen hane halkı geliri kriterine ilişkin ayrıntılar netleşti. Buna göre, başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocukların son 12 aylık ortalama aylık gelirinin en fazla 127 bin TL olması gerekiyor. İstanbul için üst sınır 145 bin TL olarak uygulanacak. Anne, baba ve velayeti altındaki çocukların gelirleri hesaplamada etkili olacak. Hesaplamaya maaş dışı tüm düzenli gelirler dahil edilecek.





HEDEF İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELER

Gelir hesabının nasıl yapılacağı da açıklandı. Başvuru sürecinde başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuğunun başvuru dönemi itibarıyla gıda, yol, vb. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı net geliri toplamı dikkate alınacak. Ayrıca özel kesintiler, maaşında icra kesintisi olanlar, avans, sandık kesintileri, BES, kredi ödemeleri vb. beyan edilen gelire dahil edilecek. Düzenlemenin hedefi, sosyal konutların gerçekten ihtiyaç sahibi hanelere ulaşmasını sağlamak.





BÜYÜKŞEHİR MALİYETİ DİKKATE ALINDI

Gelir kriterinin özellikle büyükşehirlerde artan barınma maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlendiği düşünülüyor. Başvurularda şeffaflığa ve erişilebilirliğe öncelik verildiği belirtiliyor. Ayrıca, büyükşehirlerde il merkezindeki ilçelerde ikamet edenler, ilçe ayrımı olmadan il merkezinde yapılan projeye başvuru yapabilecekler. Başvuru sırasında gelir beyanında eksik veya yanlış bilgi verilmesi durumunda ise hak sahipliğinin iptal edileceği vurgulanıyor.





DAHA ÖNCE FAYDALANAN BAŞVURU YAPAMIYOR

Başvuru sahiplerinin üzerlerine kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor. Daha önce herhangi bir sosyal konut projesinden yararlananlar başvuru yapamıyor. Üç ve üzeri çocuklu ailelere özel kontenjan ayrıldı ve çocukların 18 yaşından küçük olması şart koşuldu. Başvuru sürecinde evli olan çiftlerin her ikisinin de tüm şartları karşılaması gerekecek.



